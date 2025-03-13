陸配「恩綺」和「小微」涉武統言論 移民署發函訪談

陸配網紅「亞亞在台灣」自拍網路影片談武統遭檢舉，移民署廢止依親居留許可。據悉，因類似情況遭檢舉的還有陸配「恩綺」和「小微」，前者已赴移民署訪談，後者已收到通知函。

移民署11日表示，陸配劉女透過社群媒體「亞亞在台灣」發布「遲遲不武統」等言論，經查依「大陸地區人民在台灣地區依親居留長期居留或定居許可辦法」規定，以「有危害國家安全或社會安定之虞」廢止在台依親居留許可，且5年不許可再申請依親居留。

同樣涉及類似情況的還有陸配「恩綺」和「小微」，前者在「抖音」頻道帳號散布紅統言論，宣稱「祖國統一是不可擋」等內容；後者同樣在「抖音」頻道發表高舉五星旗宣揚台灣是中國的一部分等內容，都遭人向移民署等單位檢舉。

據了解，移民署收到檢舉後，已依涉違反兩岸人民關係條例及相關辦法規定，照行政程序法相關規定，分別通知「恩綺」和「小微」至移民署陳述意見。

「恩綺」已完成訪談，移民署正依法調查，並會商相關機關討論處置作為；另，「小微」部分也已發函訪談時間，近期完成後將依相關程序進行後續調查和處置。