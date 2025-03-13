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連署修法處罰「親中藝人」 綠委：經年累月造成國人憤怒
中國大陸外交部長王毅日前說，「台灣在聯合國的唯一稱謂就是中國台灣省」，隨後許多台灣藝人包括侯佩岑、陳喬恩、陳妍希等人紛紛轉發貼文，陸委會表示，將依兩岸人民關係條例查處。民進黨立委邱志偉今表示，提出「兩岸人民關係條例」修法，並在第91條增訂罰則，目前完成連署，近期將送案。
邱志偉表示，親中藝人多年來在中國商演，若屬於一般性的工作都予以尊重，但隨著習近平對台灣的打壓日增，已嚴重侵害我國的生存空間。甚至王毅多次公開場合表明，台灣是中國的一省，是消滅中華民國的存在，這對我國民主憲政秩序已構成嚴重傷害。
邱志偉認為，目前法規面僅有針對合作行為開罰，但親中藝人已是長期「配合」、「附和」中國官方的言論，甚至在圖文轉貼上都是直接根據中國官方平台進行宣傳。邱志偉表示，經檢視目前兩岸條例的規範，針對國人赴中的行為規範不足，僅表示不能從事妨礙國安行為，內容過於籠統，且未有罰則。
邱志偉表示，將提出兩岸人民關係條例修法，將國人赴中不得從事行為更為明確化，針對配合附和中國的「黨務、軍事、行政或具政治性機關」進行危害中華民國存在，或變更自由民主憲政秩序的內容予以禁止。並在第91條增訂罰則，以強化法規的嚇阻作用。
邱志偉強調，鑒於親中藝人經年累月的行為，已經造成國人的憤怒，為避免有僥倖心理，所以在條文中強調得按次處罰，禁止任何逃避模糊的空間，這次的修法已獲許多委員們的連署支持，近日就會送案。這是鑒於長年累月的問題，通盤性的處理，相信透過法規的明確化，可讓國人有所遵循，表明國家主權的立場，不容中國利用任何機會，危害我國的生存空間與民主憲政。
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