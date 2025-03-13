陸配亞亞何時可出境？移民署綜合研擬中

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】「陸配亞亞雖被取消依親居留，但須考慮配偶與養育小孩等面向，才決定何時請她離開台灣！」被問到對網紅陸配「亞亞」武統言論的後續處分，移民署官員李俊吉如此回應，陸委會官員董玉芸則表示，尊重內政部相關處置。近來陸配議題在台灣延燒，國民黨盼修法將中國籍配偶取得身分證時間從6年縮短成4年，但民進黨大力反對。

違反依親居留規定

有劉姓中國籍配偶嫁來台灣，利用社群「亞亞在台灣」（暱稱「亞亞」）公然鼓吹武統言論，有網友發現，劉女在社群平台上發布的影片充滿武統言論，其中一支影片標題甚至直言，「買什麼武器都沒用，還是乖乖回到咱媽的懷抱比較現實」。內容引發社會關注。

移民署認為她違反《兩岸人民關係條例》及相關規定，決定廢止其依親居留許可，並禁止她在未來5年內再申請依親居留。內政部移民署簡任視察李俊吉於行政院會後記者會說明，依據《大陸地區人民在台灣地區依親居留長期居留或定居許可辦法》，劉女散播言論影響國家安全與社會穩定，因此取消依親居留許可。

陸委會法政處副處長董玉芸則說，內政部是依法行政，因此表示尊重。至於亞亞要在多久期限內離境？內政部官員表示，由於該陸配在台有子女與配偶，後續出境部分，會審酌家庭團聚，還有子女養育等考量，進行後續處分。

陸配議題藍綠激辯

近來陸配議題在台灣有不少討論。現有政策為中國籍配偶依親居留滿4年、長期居留連續2年，即可申請在台定居並領取身分證，國民黨多位立委則提出台灣地區與大陸地區人民關係條例》修正案，擬將中國籍配偶取得身分證的年限從原本的6年縮短成4年。

對此，民進黨立委吳思瑤曾表示，若以外配所有入籍條件來比較，唯有中國配偶入籍不用放棄本國籍，且長輩跟小孩可以依親。若陸配取得身分證從6年縮短到4年，健保資源恐遭到濫用。政府長期已經對對陸配照顧不遺餘力，生活上待遇照顧前所未有，不希望對於敵對國家再開後門。

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