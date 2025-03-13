陸配網紅鼓吹武統被廢止居留 何時出境還須綜合考量

陸配網紅「亞亞在台灣」自拍網路影片發表武統言論遭檢舉，內政部移民署認定違反「兩岸條例」及相關規定，廢止在台依親居留許可。針對後續出境等規畫，移民署指出，將綜合審酌家庭團聚、子女權益因素，做適當處置。

劉姓陸配嫁來台灣後以「亞亞在台灣」自拍網路影片發表武統言論，遭人舉報疑涉統戰言論，被移民署約面談，後依規定廢止在台依親許可，內政部長劉世芳稱，武統不能作為言論自由的藉口，遭在野批評。

內政部移民署簡任視察李俊吉出席行政院會記者會時說明，相關處分是考量劉姓配偶透過網路發布多項影片，有公然鼓吹武統言論，經陳述意見，最終依調查事證，認為其有危害國家安全或社會安定之虞。

他指出，內政部是依「大陸地區人民在台灣地區依親居留長期居留或定居許可辦法」第14條第1項第4款規定，廢止劉女在台依親居留許可，並管制5年內不許可其再申請依親居留。

陸委會法政處副處長董玉芸說，內政部是依法調查事實之後，並是用法律作出正確處分，陸委會表示尊重。

至於劉女何時應離境，後續處置為何。李俊吉說明，由於劉女是依親居留身分，其配偶本來就是國人，也共同育有親生子女，有關後續出境部分，目前正在審酌整個家庭團聚和子女權益因素，綜合考量後才會做出適當處置。