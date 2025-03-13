內政部：廢止陸配網紅依親居留 出境處置正綜合考量
陸配網紅「亞亞在台灣」自拍網路影片談武統遭檢舉，後遭移民署廢止依親居留許可。內政部移民署今天說，是依規廢止其在台依親居留許可，至於出境處置部分，因陸配與國人育有親生子女，目前正綜合考量其家庭團聚與子女權益。
移民署11日表示，陸配網紅劉女透過社群媒體「亞亞在台灣」發布「遲遲不武統」等言論，將依規定廢止在台依親居留許可，且5年不許可再申請依親居留，引發社會討論。
行政院發言人李慧芝今天主持政院會後記者會時表示，網紅個案由陸委會、內政部依法處理。
內政部移民署簡任視察李俊吉出席記者會時補充說明，關於劉女的行為處分依據，主要是考慮她透過網路頻繁發布多部影片，有公然鼓吹武統言論，經通知其陳述意見，也依照相關調查事證後，認為她有危害國家安全、社會安定之虞。
李俊吉說，內政部是依「大陸地區人民在台灣地區依親居留長期居留或定居許可辦法」規定，廢止劉女在台依親居留許可，且5年不許可再申請依親居留。
至於出境處分部分，李俊吉指出，劉女與國人育有親生子女，後續出境部分，正在審酌家庭團聚跟子女權益，預計綜合考量後處置。
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