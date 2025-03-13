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陸配「亞亞」居留證被廢 綠委喊：不愛台灣就請你回去

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
內政部政務次長董建宏今赴立法院內政委員會專案報告及備質詢。記者張曼蘋／攝影
內政部政務次長董建宏今赴立法院內政委員會專案報告及備質詢。記者張曼蘋／攝影

陸配網紅「亞亞在台灣」因頻道影片內容涉發表武統言論，遭舉報後被移民署約談，並廢止其居留許可。民進黨立委王美惠及黃捷今在立法院內政委員會質詢時均贊同內政部移民署做法，王美惠更說「對台灣嘸好，就請你回去。」內政部政務次長董建宏表示，法律怎麼規定就怎麼做。

移民署日前表示，經依法調查並會商相關機關後，將依「大陸地區人民在台灣地區依親居留長期居留或定居許可辦法」第14條第1項第4款規定，廢止劉女在台依親居留許可，並依相關規定，5年不許可其再申請依親居留，以維護國家安全及社會安定。

王美惠今質詢時表示，移民署廢止其居留許，昨天有很多愛護中華民國的百姓都反映，政府這樣做是對的，「不愛台灣、對台灣嘸好，就請你回去，是理所當然。」

董建宏答詢，內政部依法辦理，法律怎麼規定就怎麼做。

黃捷質詢時也說，移民署依法懲處陸配，因為武統台灣等言論，涉及暴力戰爭，但卻有人以言論自由包裝，實在不妥當，且藍委王鴻薇跟國民黨戰鬥藍領袖趙少康都說民進黨政府惡劣，「請問武統台灣有在言論自由內？」

董建宏答詢，本部依據「大陸地區人民在台灣地區依親居留長期居留或定居許可辦法」第14條第1項第4款規定，一切依法辦理。

內政部 王美惠 移民署

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