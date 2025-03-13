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武統屬言論自由？ 藍綠不同調

聯合報／ 記者屈彥辰鄭媁李成蔭洪子凱／台北報導
行政院長卓榮泰表示，任何外配到台組成家庭，或來台依親，要愛台灣這塊土地跟人，依親要愛親，配偶要互相尊重，公權力一定要張揚。記者杜建重／攝影
行政院長卓榮泰表示，任何外配到台組成家庭，或來台依親，要愛台灣這塊土地跟人，依親要愛親，配偶要互相尊重，公權力一定要張揚。記者杜建重／攝影

陸配網紅劉姓女子因發表武統言論，遭移民署廢止在台依親居留許可。行政院長卓榮泰昨天肯定內政部依照事實認定，並表示「公權力一定要張揚」。

劉女因在台依親後，透過社群軟體，發表贊同武統台灣言論遭人舉報，其依親居留被移民署廢止。劉女不滿，認為這屬於個人言論自由的一部分。

卓榮泰在立院答詢表示，目前處理是撤銷居留權，改以單次入出境的許可。他說，任何外配到台組成家庭，或來台依親，要愛台灣這塊土地跟人，依親要愛親，配偶要互相尊重，公權力一定要張揚。

內政部長劉世芳也說，此案是根據事實認定，因劉女在抖音上，從去年五月到今年一月，傳了很多影片 ，內容觸犯台灣是主權國家、社會治安跟國家安全的底線；對方辯稱這是其言論自由，但言論自由絕對不是可用「武力統一台灣」的字眼。

不過，針對政府對劉女的處分，前總統馬英九昨受訪表示，「我覺得大可不必。」國民黨立院黨團書記長王鴻薇也質疑，政府的做法會令大家質疑台灣的言論自由及法治，該陸配還只是平民，「高居立院外交及國防委員會召委，長期接受外國資金贊助的民進黨立委沈伯洋，政府都不用查嗎？」台北市議員侯漢廷昨晚再度檢舉沈接受境外勢力資助，要求國安局調查。

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