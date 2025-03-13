我廢止陸配網紅居留許可 陸國台辦批濫用行政和司法手段

近日陸配網紅「亞亞在台灣」因武統言論遭移民署廢止其居留許可，大陸國台辦發言人陳斌華昨日在記者會上批評民進黨政府，並指「如果任由民進黨當局濫用行政和司法手段，台灣民眾正當權益將受到嚴重的侵犯」。陸委會則表示，加強反制中共統戰將持續下去。

陳斌華昨主持例行記者會，就「亞亞在台灣」因涉發表武統言論，遭移民署廢止其居留許可，陳斌華抨擊民進黨政府「用盡手段大肆打壓島內（指台灣）持不同立場的聲音」，他表示，「如果任由民進黨當局濫用行政和司法手段，台灣民眾正當權益將受到嚴重的侵犯」。

而赴陸發展的台灣藝人近日轉發央視新聞「台灣必歸」引起風波，陸委會表示要查他們是否有大陸身分、與中共黨政軍合作等，陳斌華則說，包括演藝人員在內的廣大台灣同胞，作為「堂堂正正的中國人」，表達他們「對國家的認同、對台獨分裂的反對是再自然不過的，是民族大義的體現」。他並批民進黨政府動輒威脅恫嚇打擊報復，企圖限制剝奪台灣同胞的思想自由、言論自由，「充分暴露其標榜的民主自由的虛偽」。

就兩岸官方近年來似乎在「互相傷害」，他回應說，大陸始終尊重關愛台灣同胞，「我們沒有傷害他們」，並指是民進黨當局一再地破壞兩岸交流，挑釁大陸。

另對於我方要求公務員填寫不具大陸身分與證件的具結書，陳斌華則批評民進黨當局變本加厲製造「綠色恐怖」，就居住證的個資保護，他則保證，大陸公安機關歷來高度重視，並依法採取有效措施保護個人資訊安全，對非法竊取身分證件個人資訊的行為嚴厲打擊。

陸委會昨晚表示，中共根本沒有資格談言論自由、思想自由、選擇自由，並強調，政府基於國家安全與公共利益，加強反制中共統戰並強化全民心防，「是正當及必要的措施，這種努力也將持續下去」。