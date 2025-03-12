國台辦批打壓陸配 陸委會反嗆：中共沒資格談言論自由

大陸國台辦12日上午例行記者會對賴政府多所批評，包含打壓陸配在台言論自由、恫嚇台灣藝人思想自由等。對此，陸委會晚間反嗆中共堅持一黨專政，箝制思想、嚴控輿論、迫害人權，「根本沒有資格談言論自由、思想自由、選擇自由」。

陸委會12日透過書面表示，中共對台統戰、滲透無所不用其極，長期透過經貿、旅遊、教育、文化等各層面滲透台灣社會，且中共堅持一黨專政，箝制思想、嚴控輿論、迫害人權，根本沒有資格談言論自由、思想自由、選擇自由。

陸委會表示，政府基於國家安全與公共利益，加強反制中共統戰並強化全民心防，是正當及必要的措施，這種努力也將持續下去。

大陸國台辦12日上午召開例行記者會，包含網紅陸配「亞亞在台灣」在影片中提「武統」遭移民署廢除居留許可；陸委會揚言查處台灣藝人轉發央視「台灣必歸」圖文是否涉及與中共黨政軍合作等議題，都受到媒體關注。大陸國台辦發言人陳斌華批評，民進黨當局打壓陸配在台言論自由、恫嚇台灣藝人思想自由。

此外，陳斌華也指稱賴政府要軍公教簽具結書為綠色恐怖、藉口拖延上海福建赴台團客遊、恐嚇台灣民眾不得申領中國大陸證件、政治黑手伸入教育交流等。陳斌華還提到，「和平統一、一國兩制」是解決台灣問題基本方針，更是實現祖國統一最佳方式，並有足夠能力讓任何「謀獨拒統」的勢力灰飛煙滅。