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清查持陸證件惹反彈 陸委會：忠誠愛國人人有責

中央社／ 台北12日電
政府要求公教人員具結未領大陸身分證，陸委會主委邱垂正6日表示，過去有我們的公職人員申領對岸身分證件的案例，「因為有案例發生，所以我們用具結的方式，讓大家彰顯對國家的忠誠義務。」 聯合報系記者曾原信／攝影
政府要求公教人員具結未領大陸身分證，陸委會主委邱垂正6日表示，過去有我們的公職人員申領對岸身分證件的案例，「因為有案例發生，所以我們用具結的方式，讓大家彰顯對國家的忠誠義務。」 聯合報系記者曾原信／攝影

政府清查公務人員、公教人員持中國大陸身分證、護照、定居證、居住證等情形，激起基層反彈意見；陸委會重申，宣導與清查是政府依法行政職責所在，忠誠愛國人人有責。

政府相關單位清查公務人員、公教人員持有中國大陸身分證、護照、定居證、居住證等情形，要求人員填寫具結書，保證未有在中國大陸設有戶籍、領用中國大陸護照、身分證、定居證或居住證，激起基層反彈意見。

大陸委員會（陸委會）主委邱垂正12日透過宣傳影片再次強調，宣導與清查是政府依法行政的職責所在，絕對不允許現職軍公教人員違反法律與政府政策、配合中共矮化台灣的統戰作為。

邱垂正表示，中共不斷地推出「融台措施」，透過混淆兩岸人員身分認定，意圖消滅中華民國，營造對台行使管轄權假象。根據台灣地區與大陸地區人民關係條例（兩岸條例），若取得中國大陸身分，必須註銷台灣身分，也會失去擔任軍公教資格。

邱垂正指出，政府確實發現在公務體系中，有人領有中國大陸身分證，政府透過清查方式，讓所有機關、機構、學校確認現職人員均符任用法規；倘若軍公教人員持有中國大陸身分證，已違背公務人員任用法、教育人員任用條例等法律所規定的忠誠義務。

邱垂正提到，政府用「具結」方式宣導、清查，這是對於當事人影響最小、執行成本最低的方式，也是可以讓軍公教人員自我表明對國家忠誠、讓人放心的確認方式，「忠誠愛國人人有責，守法義務不分你我」。

一名不願透露姓名於地方法院工作的司法人員12日對中央社表示，不能擁有中國大陸身分是法規原有規定、普遍既有認知，政府拿著白紙黑字要公務人員「畫押」時，一切就變了調，那是非常不被尊重的感受。

這名司法人員直言，辦公室內對於簽署具結書頗有異議，不過來函公文寫著「於公務人員初任或調任他機關時，確實加強宣導並填送旨揭具結書外，請轉知...」，也就是說，倘若拒絕簽署，恐將影響調任機會，「這個行為就是讓我們受心理脅迫」。

「用強迫的方式要你表現忠誠，我很質疑」，這名司法人員坦言，根據辦公室職場文化，倘若沒有簽署，有很高的機會被主管約談，出於這樣的原因，大部分的人還是會簽署，「大家簽的原因不是忠誠，只是不想被約談、被盯上好嗎」。

忠誠 身分證 邱垂正

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