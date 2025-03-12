陸配提武統遭廢居留 劉世芳：不保障武統台灣言論

陸配網紅「亞亞在台灣」因頻道影片內容涉發表武統言論，遭舉報後被移民署約談，移民署昨晚表示廢止其居留許可。內政部長劉世芳今於立法院全院委員會備詢時，表示對方辯稱這是其言論自由，言論自由絕對不是對方所說的言論自由，可以用武力統一台灣的字眼。

立法院今舉行全院委員會，邀請行政院長卓榮泰就財劃法覆議案報告並備詢。民進黨立委林俊憲質詢時，首先問到撤銷陸配網紅居留權一事。

卓榮泰說，目前處理是撤銷居留權，改以單次入出境的許可。任何外配到台組成家庭，或來台依親，要愛台灣這塊土地跟人，依親要愛親，配偶要互相尊重，公權力一定要張揚。他肯定內政部依照事實認定。

劉世芳說，此案是根據事實認定，因為這位在抖音上，從去年5月到今年1月，傳了很多影片 ，內容觸犯台灣是主權國家、社會治安跟國家安全的底線。對方辯論說這是其言論自由。劉強調，言論自由絕對不是對方所說的言論自由，可以用武力統一台灣的字眼。