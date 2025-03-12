【重磅快評】對陸配開刀 賴政府贏得「麥卡錫時代」冠冕

賴清德政府什麼時候變得這麼地敏感、脆弱而驚慌？竟然沒出息到了要找一位陸配開刀的地步。

當然了，「威武」、「勇猛」到只敢抓善良百姓去伸張自己台獨理念的賴政府，是可以將這位劉姓的陸配送回中國大陸，是可以將人家美滿的家庭拆散，就像幾年前疫情來了，他還在當副總統的蔡政府，也可以不讓陸配小孩「小明」們回台，製造骨肉分離悲劇。但這又改變了什麼？

劉姓陸配在抖音上當網紅，幾十萬粉絲裡，台灣粉畢竟是少數，真正的受眾其實多數仍是大陸民眾；大家都知道的，抖音嘛，連美國都說它會蒐集用戶資料，台灣人又有幾人在用呢？現在這麼一搞，可能她更要漲粉了，而且漲得大概都是台灣的粉。

如果賴政府真失心瘋地將她送走，她的抖音帳號可不會關閉，或者她還乾脆創個新號叫「亞亞在大陸」，改以台灣民眾為主要受眾，但依舊高談祖國統一、闊論台灣當歸，讓台灣民眾接受更多的統一新知，譬如談個題目叫「祖國的六代機將如何統一台灣」，請問賴政府，你能奈她何？

如今的賴政府承襲了早年老國民黨內鬥內行、外鬥外行的本領，在外頭受了委屈、挫折，就在家裡頭打小孩出氣。現在眼見著烏克蘭被當了棄子，台灣恐也被當交易籌碼，賴政府不去思考如何自立自強、團結內部，竟還在怒吹集結號，如火如荼地搞起大罷免。

更荒謬的是，賴政府竟荒不擇路地任由台積電去向川普政府獻上天價的投資計畫，還陪著笑說美國沒有壓力。連一向自認可以保台幾十年的護國神山都可以當伴手禮奉上，卻對一些小民們的言行不依不饒，真是讓人嘆為觀止。

這次約談、嚇唬這位劉姓陸配只不過是賴清德上台後諸多奇葩施政的又一例罷了。賴政府的惡行劣跡可是斑斑可考。就說移民署吧，連一個邀來的陸生團裡一個年輕小女生說的話，都竟要驚動前總統馬英九去說明這裡頭有沒有矮化台灣的故意，並且作足了姿態，要讓馬英九知道，要不要禁了他們以後再邀陸生團的資格，就握在賴政府的手裡。這樣的官腔大家還見得少嗎？

就不提要求公務員具結沒有大陸居住證，及清查藝人附和「中國台灣省」論調是否是接受中共授意等看似保密防諜，實則意在恫嚇自己人民的手段，最近接連斷絕所謂的統戰三校、國防七子的交流，更屬連學術都可以任意進行政治汙染的自瀆行徑。

這種只對自己統治底下的人民，以行政手段不斷進行的騷擾、裁罰與威嚇，其實都只能印證它自己的顢頇與無能，因為一頭栽進台獨不歸路的賴政府已經無法用靈活的外交與軍事手腕或策略去阻止他所召喚的戰爭惡靈，他就只能用力地去抓捕所謂的在內部滲透的「敵人」，以表現他還在為著這個國家的安危宵旰勤勞。