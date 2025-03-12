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陸配「亞亞在台灣」談武統遭取消居留 國台辦16字批舉報者

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
劉姓陸配遭人檢舉於網上鼓吹武統言論，遭移民署約詢3小時，她事後指移民署「侵害言論自由」。（取材自TikTok）
劉姓陸配遭人檢舉於網上鼓吹武統言論，遭移民署約詢3小時，她事後指移民署「侵害言論自由」。（取材自TikTok）

陸配網紅「亞亞在台灣」因頻道影片內容涉發表武統言論，遭舉報後被移民署約談，移民署昨晚表示廢止其居留許可；而反共網紅「八炯」稱是自己舉報。對此，大陸國台辦發言人陳斌華12日抨擊，這是民進黨傷害大陸同胞的又一案例，他並以16字評價「八炯」：「宵小之輩，雞鳴狗盜，為虎作倀，必遭嚴懲」。

陳斌華12日主持國台辦例行記者會，就兩岸官方近年來似乎在「互相傷害」，他回應說，大陸始終尊重關愛台灣同胞，「我們沒有傷害他們」，批評是民進黨當局一再地破壞兩岸交流，挑釁大陸。

接著，就陸配網紅遭我移民署約談，廢置居留許可，陳斌華認為，這是民進黨傷害大陸同胞的又一個案例。

他說，民進黨當局用盡手段，大肆打壓島內（指台灣）不同立場的聲音，再次暴露其標榜的自由，是鼓譟台獨的自由，是宣揚抗中的自由。

陳斌華認為，如果任由民進黨當局濫用行政和司法手段，台灣民眾正當權益將受到嚴重的侵犯。他並指，從台灣媒體的報導中，看到是所謂的「八炯」向移民署舉報，「對於此人我也有16個字的評價：宵小之輩，雞鳴狗盜，為虎作倀，必遭嚴懲。」

大陸國台辦發言人陳斌華在回應陸配網紅因武統言論遭我移民署約談一事時，以16字評價自稱舉報者的反共網紅「八炯」。記者陳政錄／攝影
大陸國台辦發言人陳斌華在回應陸配網紅因武統言論遭我移民署約談一事時，以16字評價自稱舉報者的反共網紅「八炯」。記者陳政錄／攝影

民進黨 移民署 陳斌華

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