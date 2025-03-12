陸配「亞亞在台灣」談武統遭取消居留 國台辦16字批舉報者

陸配網紅「亞亞在台灣」因頻道影片內容涉發表武統言論，遭舉報後被移民署約談，移民署昨晚表示廢止其居留許可；而反共網紅「八炯」稱是自己舉報。對此，大陸國台辦發言人陳斌華12日抨擊，這是民進黨傷害大陸同胞的又一案例，他並以16字評價「八炯」：「宵小之輩，雞鳴狗盜，為虎作倀，必遭嚴懲」。

陳斌華12日主持國台辦例行記者會，就兩岸官方近年來似乎在「互相傷害」，他回應說，大陸始終尊重關愛台灣同胞，「我們沒有傷害他們」，批評是民進黨當局一再地破壞兩岸交流，挑釁大陸。

接著，就陸配網紅遭我移民署約談，廢置居留許可，陳斌華認為，這是民進黨傷害大陸同胞的又一個案例。

他說，民進黨當局用盡手段，大肆打壓島內（指台灣）不同立場的聲音，再次暴露其標榜的自由，是鼓譟台獨的自由，是宣揚抗中的自由。