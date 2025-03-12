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蕭旭岑：賴政府要公教簽切結表態 目的是要洗滌人心

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
馬英九基金會執行長蕭旭岑今接受「千秋萬事」廣播專訪。圖／擷取自中廣新聞網
馬英九基金會執行長蕭旭岑今接受「千秋萬事」廣播專訪。圖／擷取自中廣新聞網

陸配網紅劉姓女子因發表武統言論，遭移民署廢止在台依親居留許可。因陸生團爭議，日前親赴移民署說明的前總統馬英九今受訪表示「大可不必。」馬英九基金會執行長蕭旭岑說，賴清德政府的目的是要洗滌人心，未來陸配、曾有大陸居留證或曾赴陸就業求學的人，可能都會被戴上有色眼鏡看待，造成社會的對立和撕裂。

蕭旭岑今接受「千秋萬事」廣播專訪時指出，馬英九是這麼有影響力的政治人物，他在大陸講中華民國都沒事，一個上海復旦大學20歲女同學在台灣講「中國台北」，就被民進黨全黨追殺，那些醜陋不堪的政客們，每個都用仇恨式言語去辱罵她，整個賴清德政府要追殺馬英九基金會，不覺得很可笑？

蕭旭岑說，我們一直批判大陸極權專制，結果大陸還可以容忍馬英九講中華民國，台灣卻不能容忍一個女同學講中國台北，更何況那天他在移民署有說明，移民署官員都沒意見，Chinese Taipei在國際上本來就翻成中國台北跟中華台北，就連立場最極端的台灣國，都稱Chinese Taipei翻成中國台北並無不當，重點在賴清德應該修憲，把中國去掉變台灣。

蕭旭岑說，那天他跟馬英九到移民署說明，講了半天，發現他們沒有任何違法，按照切結，如果陸生團有違反規定，必須立刻取消行程，陸生宋思瑤講出中國台北後，行程沒有被取消，代表陸委會跟教育部都不認為違法，現在3個月後要來秋後算帳，要禁止他們至少兩年不能邀請大陸團體，這是為了什麼？

蕭旭岑提到，當政府開始展開奇怪的行動，要求所有公務員，甚至是約聘僱人員都要去簽切結未領有大陸身分，賴清德總統是有使命感、很執著的人，他在當選後要重建國家、改造社會、洗滌人心，要開始進行大清洗，跟他想法不一樣的公務員和約聘僱都要註記，未來這些人如果不簽，可能就無法拿到補助，必須要認同、俯首稱臣、有台灣價值才能拿到補助。

蕭旭岑說，這對整個社會造成很大的對立，以後陸配、曾有大陸居留證，或是到大陸去就業求學的人，可能都會被戴上有色眼鏡看待，造成社會的對立和撕裂，未來潛藏的社會危機是非常嚴重的。馬英九基金會只是民間單位，3個月後都被秋後算帳，更何況是那些公務員，可能考績、升等、教授申請計畫都會被卡住。

移民署 蕭旭岑 馬英九基金會

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