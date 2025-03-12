要求公教人員具結未領陸居住證 廖元豪：沒法源就是恐嚇

賴政府擴大清查公教體系人員持大陸相關身分證件並要求具結，其中包含未領用大陸居住證，引發爭議。政大法學院副教授廖元豪直言，陸委會的要求超過現行「兩岸條例」處理範圍，「服從義務要依法令，這個沒有法令依據，其實就是恐嚇」。

根據政府下發的具結書內容，要求簽署人員具結無「兩岸條例」第九條之一情事，並未在陸設有戶籍、領用大陸護照、身分證、定居證或居住證，如有不實，願負法律責任。惟申領大陸居住證不須在大陸設有戶籍，並不違反現行條文規範，仍被納入具結項目中。

廖元豪向本報指出，大陸居住證不在兩岸條例第九條之一的處理範圍，陸委會沒有權力要求公務員作相關揭露，「這很明顯是夾帶在其中，增加法律所無之限制」。且此具結書並不具法律效力，廖元豪批評，這是政府意圖製造寒蟬效應或恐怖效果，「做姿態給外面看，羞辱公務員的成分比較大」，直言「以後乾脆發給全國人民一張無犯罪具結書」。

大陸於二○一八年九月起向台灣居民發放「居住證」，為在大陸工作、學習、生活等日常民生需求提供便利。在北京執業的台灣律師、北京靜理律師事務所執行主任沈杰曾向本報指出，對於常住、在大陸工作發展的台灣民眾來說，大陸居住證因有十八碼證件號（與身分證相同），在辦理社會保險、醫療保險，或在申請電子錢包、購買交通票券時都能方便許多，但「居住證不等於大陸身分證」，政府規管不該無限上綱。

為何要求公教人員具結未領用大陸居住證？陸委會副主委梁文傑上周在例行記者會解釋指，居住證也牽涉到「忠誠」的問題，因為大陸規定要在大陸居住滿六個月才能領居住證，我方公務人員顯然不太可能，「如果有，將要求說明到底為什麼可以拿得到」。