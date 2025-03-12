陸配提武統 居留許可將遭廢止

陸配劉女在TikTok經營頻道「亞亞在台灣」，日前遭檢舉影片鼓吹大陸武力統一言論，劉女配合移民署調查後，拍片強調自己才是最希望兩岸和平，指移民署「侵害言論自由」；移民署說，劉女所稱「侵害言論自由」子虛烏有，但因其言論被認定「有危害國家安全或社會安定之虞」，將依規定廢止劉女在台依親居留許可，視劉女家庭照顧需求安排出境事宜。

對此，民主文教基金會董事長桂宏誠表示，依照法律規定，若有危害國家安全或社會安定之虞，確實可以廢止在台依親居留許可證。不過一名網紅只是講「快點武統」，難道中共就會趕快武統嗎？此言論根本不會造成重大危害，或社會恐慌，移民署作為很明顯侵犯言論自由。

劉女頻道有逾四十萬名粉絲追蹤，近期遭檢舉在影片中提及「大陸武力統一台灣，已經不需要其他理由」、「遲遲不武統」等語，移民署介入調查約詢劉女，事後劉女開直播表示，以為簡單面談，不料是時長約三小時的詢問。

移民官先問劉女家庭背景，又問她何時開始拍抖音影片、拍片有無團隊、有無受人指使、有無向大陸官員拿錢等，並指她常在影片中提及大陸科技、軍事狀態，提及武力統一，涉及恐嚇等，「一直在類似問題上打轉，詢問變成盤問」。

劉女說，兩岸統一是個人理想，有什麼不可以？統獨問題各大媒體都在談，「怎麼我發表看法就不行？那你們說的言論自由是什麼？」、「我是湖南人，嫁到台灣，兩岸都有親人，我才是最希望兩岸和平的，那些搞台獨分裂兩岸的，才是傷害台灣」，強調自己的初衷是希望兩岸同胞共榮，並沒有恐嚇意圖。

移民署表示，她目前在台是依親居留身分，其言論經調查並會商陸委會等相關機關後，將依「大陸地區人民在台灣地區依親居留長期居留或定居許可辦法」第十四條第一項第四款規定，「有危害國家安全或社會安定之虞」，廢止其在台依親居留許可，依規定最長五年內不許可她再申請依親居留。

不過考量劉女在台有子女要照顧，在正式廢止其居留許可前，將再次約劉女討論，視其家庭照顧需求，安排出境事宜。如此，劉女也將面臨家庭分離。

對於陸配因發表支持武統言論而遭到調查，甚至面臨廢止依親居留許可，陸委會主委邱垂正表示，歡迎愛護台灣的陸配來台灣生活，但是陸配也要遵守台灣的法律，有危害國家安全和社會安定的話，就要依法進行查處，陸委會支持移民署根據法律規定進行行政調查。