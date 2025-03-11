陸配網紅TikTok武統言論出事了 移民署：廢止在台居留許可

陸配劉女經營影音頻道，日前遭控公然鼓吹武統言論，移民署通知劉女開會陳述意見，劉女事後拍片指稱遭移民署「侵害言論自由」，移民署今特別發聲，強調是依法調查，未侵害言論自由，後續也將依規定廢止劉女在台依親居留許可。

移民署表示，近期獲報陸籍配偶劉女於其經營的社群媒體帳號「亞亞在台灣」公然鼓吹武力統一言論，涉違反兩岸人民關係條例及相關規定，移民署基於調查事實及證據的必要，依照行政程序法規定，通知劉女到場陳述意見，並作成紀錄。

經查，劉女目前在台是依親居留身分，針對她公開發布「大陸武力統一台灣，已經不需要其他理由」、「遲遲不武統」等言論，移民署調查並會商相關機關後，將依大陸地區人民在台灣地區依親居留長期居留或定居許可辦法第14條第1項第4款規定，廢止劉女在台依親居留許可，且5年不許可她再申請依親居留。

至於劉女聲稱「侵害言論自由」部分，移民署嚴正駁斥，指此說法子虛烏有。移民署呼籲，特定人士切勿為提高網路流量牟利而發表不當言論，不僅可能觸犯相關法令，也浪費社會及行政資源；並嚴厲譴責任何傷害我國民主體制的行為。