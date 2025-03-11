馬英九籲對陸生「高抬貴手」 吳思瑤：敢做要敢當

前總統馬英九因陸生一句「中國台北」遭內政部移民署約談，他昨懇求賴清德總統高抬貴手，避免寒蟬效應。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤指出，馬英九敢做要敢當，不要當初承諾切結，又反過頭求情，若陸委會真的高抬貴手，台灣法治將蕩然無存，更鼓勵未來中國訪團有樣學樣。

馬英九基金會去年底邀請大陸師生來台參訪，陸生恭喜中華隊在世界12強棒球賽奪冠時脫口「中國台北隊」惹議，內政部發函請基金會陳述意見，馬昨親赴現場，他說，會親自前往說明是希望賴政府別用政治力量與行政手段，阻斷兩岸青年交流珍貴機會，這不利兩岸和平穩定，也不符台灣民眾利益。

吳思瑤指出，馬英九當時以基金會名義邀請陸生訪台，事前具體切結，就該依據原本原則，但該訪團無論是進入校園或走訪各地，都能看見統戰操作斧鑿斑斑，更利用中國學生說出「中國台北」這種傷害台灣人民情感，更涉及違反國家法律的統戰說法，

吳思瑤認為，馬英九敢做要敢當，不要當初承諾切結，又反過頭求情，要陸委會高抬貴手，一個法治國家若有觸犯法律的行為，不應當要求行政部門高抬貴手，如果陸委會真的高抬貴手，台灣法治將蕩然無存，更鼓勵未來中國訪團有樣學樣，持續視台灣法規於無物。

她表示，馬英九作為法律人、中華民國前總統，更當過法務部長，應當遵循國家的法規，敢作敢當、說話算話，當時的具結應當要算數，政府不容中國統戰直接大剌剌的在台灣擴散。