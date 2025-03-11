馬英九籲對陸生「高抬貴手」 劉世芳：知法犯法

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聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
前總統馬英九日前親自出席移民署針對陸生脫口指「中國台北隊」惹議一事說明，馬英九還高喊：「希望賴清德總統高抬貴手」。聯合報系資料照
前總統馬英九日前親自出席移民署針對陸生脫口指「中國台北隊」惹議一事說明，馬英九還高喊：「希望賴清德總統高抬貴手」。聯合報系資料照

前總統馬英九日前親自出席移民署針對陸生脫口指「中國台北隊」惹議一事說明，馬英九還高喊「希望賴清德總統高抬貴手」。內政部長劉世芳今天受訪表示，馬英九當過總統，所有規定都沒改過，中華民國國民不可知法犯法。

前總統馬英九基金會去年邀請陸生來台參訪，陸生在恭喜中華隊在世界12強棒球賽奪冠時脫口「中國台北隊」惹議，馬英九親自出席移民署說明，並呼籲政府高抬貴手。

劉世芳今天赴立法院備詢前受訪表示，馬英九當過總統，「兩岸人民關係條例」以及相關子法，從馬英九總統時代，到前總統蔡英文、賴清德總統時代，規定都沒有改變過，不認為當一個中華民國國民可以知法犯法，所以移民署、內政部的態度都是按照規定辦理。

另外，國防部宣布同時擁有中華民國國籍與大陸身分證的義務役男，不須放棄大陸身分證，仍要入營服役。劉世芳表示，內政部按照「兩岸人民關係條例」辦理，若沒涉及戶籍法、國籍法等，依然會按照兵役法的徵集令來處理。

劉世芳強調，雖然戶籍、國籍的查察還沒有明確方向，但義務役男仍不能免除任何義務，不管役男身份有無戶籍，都會查清楚，目前了解到有約100人上下是需要服兵役。

內政部長劉世芳（圖）。圖／聯合報系資料照片
內政部長劉世芳（圖）。圖／聯合報系資料照片

劉世芳 移民署 馬英九基金會

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