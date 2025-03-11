陸生團爭議 劉世芳喊話馬英九不要知法犯法

前總統馬英九昨天赴移民署說明陸生團爭議，內政部長劉世芳今天表示，馬英九當過總統，兩岸人民關係條例以及相關子法，從馬英九時代到總統賴清德時代，從沒改變過，身為中華民國國民，不要知法犯法。

馬英九基金會去年邀請中國大陸7所大學師生訪問團來台交流，復旦大學學生脫口祝賀「中國台北隊」奪得世界棒球12強賽冠軍，引發矮化台灣爭議。內政部移民署昨天約談馬英九，馬英九呼籲政府不要用政治力量和行政手段，阻斷兩岸青年交流的珍貴機會。

劉世芳今天上午赴立法院備詢前，被問到此事時重申，內政部、移民署的態度就是按照規定辦理。她並強調，兩岸人民關係條例以及相關子法，從馬英九時代到總統賴清德時代，從沒改變過，身為中華民國國民，不要知法犯法。

此外，國防部規劃針對志願役考生增列「未具雙重國籍切結書」。至於義務役，國防部表示，擁有中國身分證的台灣役男仍須服兵役。

針對擁有中國身分證的役男人數，劉世芳表示，內政部按照兩岸人民關係條例中的規範辦理，若無涉及到戶籍法、國籍法有關，還是按照兵役法徵集令來處理，目前了解約有100人上下須服兵役。