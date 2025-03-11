陸生團「中國台北」風波 馬英九：盼高抬貴手 避寒蟬效應

馬英九基金會去年底邀請大陸師生來台參訪，陸生恭喜中華隊奪冠時脫口「中國台北隊」惹議，內政部發函請基金會陳述意見，前總統馬英九與馬英九基金會執行長蕭旭岑昨赴移民署說明，受訪時皆說：「希望賴清德總統高抬貴手」。

馬英九說，親自到內政部移民署說明，是希望賴政府不要用政治力量與行政手段，阻斷兩岸青年交流珍貴機會，這不利兩岸和平穩定，也不符合台灣民眾利益。

馬英九表示，上海復旦大學二年級學生宋思瑤，接受媒體訪問時恭喜中華隊拿到棒球世界冠軍，脫口說出「中國台北」隊，是大陸地區普遍用語，相信絕大多數台灣民眾都能相信，她當時並無貶抑台灣惡意，而是真心恭喜我們的棒球隊獲得世界冠軍。

馬英九說，相信賴總統不會和一位廿歲的大陸女學生錙銖必較，希望賴政府能高抬貴手，不要處分馬英九基金會，否則將會產生不必要寒蟬效應，讓其他台灣民間單位更加不敢邀請大陸團體來台，這會嚴重影響兩岸民間交流，對台灣並無好處。