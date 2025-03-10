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擁陸身分證仍須當兵 陸委會解釋「防止在兩岸轉換身分逃兵役」、曝有管理方式

聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
擁有大陸身分證的義務役男，依「兩岸條例」仍須服役，引發國安疑慮的討論。陸委會10日表示，條文如此規定是為避免我國役男利用在兩岸間轉換身分逃兵役，並強調役男入營後，國防部會有適當管理方式，以維護國家安全。（本報資料照片）
擁有大陸身分證的義務役男，依「兩岸條例」仍須服役，引發國安疑慮的討論。陸委會10日表示，條文如此規定是為避免我國役男利用在兩岸間轉換身分逃兵役，並強調役男入營後，國防部會有適當管理方式，以維護國家安全。（本報資料照片）

政府正要求軍公教人員具結沒有領用大陸身分證件，以表忠誠，惟國防部向本報證實，擁有大陸身分證的義務役男，依「兩岸條例」仍須服役，引發國安疑慮的討論。「兩岸條例」主管機關陸委會10日表示，條文如此規定是為避免我國役男利用在兩岸間轉換身分逃兵役，並強調役男入營後，國防部會有適當管理方式，以維護國家安全。

陸委會10日透過書面回應本報查詢時指出，依兩岸條例規定，違反規定在中國大陸設有戶籍或領用護照者，喪失台灣人民身分，並由戶政機關註銷其台灣地區之戶籍登記；但其因台灣地區人民身分所負之責任及義務，不因而喪失或免除。

陸委會並指，另依兩岸條例施行細則第11條規定，本條例第9條之1第2項但書所稱因台灣地區人民身分所負之責任及義務，指因台灣地區人民身分所應負之兵役等法律責任、義務。

陸委會說明，上開條文係為維護服役公平性，避免我國役齡男子利用在兩岸間轉換身分，來逃避兵役。針對役男於役齡期間尚未完成服役者，國籍法亦有不許可役男放棄國籍之規定。

至於具有中國大陸身分之役男入營後，是否造成國安疑慮？陸委會表示，在役男入營後，國防部會有適當管理方式，以維護國家安全。

針對持有大陸身分證，是否仍必須服役，國防部10日回應本報詢問表示，國防部僅全面宣導及清查，並未要求義務役男須放棄大陸地區身分證，並指兵役徵集屬內政部役政司權責，而依兩岸條例規定，義務役男如持有大陸身分證，依法仍須完成兵役義務。

兩岸條例 兵役 國防部 役男 義務役 身分證 陸委會

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