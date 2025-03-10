馬英九赴移民署說明陸生團爭議 內政部：依規處理

馬英九基金會去年邀陸生團來台參訪，團員脫口「中國台北」，前總統馬英九今天出席內政部移民署說明會議，會前受訪指女學生並無貶抑惡意；內政部表示，將會相關機關依規處理。

馬英九基金會去年邀請中國大陸7所大學師生訪問團來台交流，其中復旦大學學生在台中洲際棒球場參加棒球體驗營時接受媒體訪問，脫口祝賀「中國台北隊」奪得世界棒球12強賽冠軍，還用到「祖國」一詞，用詞引發矮化台灣等爭議。

內政部今天透過新聞訊息說明，有關馬英九基金會邀請中國大陸師生於去年11月27日至12月5日訪台，團員宋思瑤於行程中發表「中國台北隊」及「希望台灣同胞能繼續一起為祖國努力」等言論，引發社會爭議一事，內政部已依「行政程序法」相關規定，函請馬英九基金會陳述意見。

同時，馬英九基金會除以書面回覆意見外，另要求到場說明。

內政部表示，馬英九及基金會執行長蕭旭岑已於今天到內政部移民署說明，後續內政部將會同相關機關依規定處理。

內政部表示，兩岸交流活動應秉持相互尊重、對等尊嚴原則，以維護兩岸健康有序交流，勿有矮化我方之行為或用語，邀請單位及中國大陸人士均應遵守相關規定及遵行交流本意。

馬英九下午親赴內政部移民署說明，他會前受訪表示，是因去年邀請陸生來台訪問，移民署和行政院大陸委員會要求馬英九基金會說明，所以自己今天親自出席會議。

馬英九說，希望藉此向賴清德政府呼籲，不要用政治力量和行政手段，阻斷兩岸青年交流的珍貴機會，這對兩岸和平穩定不利，也不符合台灣民眾利益。

他認為，去年陸生來台受訪脫口說出「中國台北隊」，這是中國大陸地區民眾的普遍用語，相信絕大多數台灣民眾都會相信這名陸生當時並無貶抑台灣的惡意，而是真心恭喜棒球隊奪冠，相信總統賴清德不會和一名20歲女學生錙銖必較。

馬英九表示，希望賴政府能高抬貴手，不要處分馬英九基金會，否則將會產生不必要的寒蟬效應，讓其他台灣民間單位更加不敢邀請大陸團體來台，不但會嚴重影響兩岸民間交流，也對台灣毫無好處。