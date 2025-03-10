影／馬英九親赴移民署說明 籲賴政府高抬貴手勿斷兩岸交流

馬英九基金會去年底邀請陸生團來台，期間復旦大學女學生宋思瑤於受訪時稱「中國台北」等言論，陸委會認為言論有矮化台灣爭議，與移民署多次開會研議後，移民署今下午2時談前總統馬英九，要釐清陸生來台程序，是否符合相關規定。

前總統馬英九今天親赴移民署，說明2024年大陸高校師生團來台有無違反「大陸地區人民進入台灣地區許可辦法」相關規定，在抵達後他向媒體記者表示，呼籲賴清德政府不要用政治的手段與群眾的力量，來阻斷兩岸青年交流，認為復旦大學女學生宋思瑤於受訪時所稱「中國台北」等言論，是大陸地區民眾的普遍用語，相信並非有貶義，籲賴清德政府高抬貴手，勿處分馬英九基金會，此舉將會有寒蟬效應，不利兩岸交流。