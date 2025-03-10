赴移民署說明陸生事宜 馬英九：請賴總統高抬貴手 勿阻斷兩岸青年交流

馬英九基金會去年底邀請大陸師生來台參訪，陸生恭喜中華隊棒球奪冠時脫口「中國台北隊」惹議，內政部近日發函請該基金會開會陳述意見，前總統馬英九與馬英九基金會執行長蕭旭岑今午赴移民署說明，受訪時皆說「希望賴清德總統高抬貴手」。

馬英九說，今天親自到內政部移民署，出席行政院陸委會要求馬英九基金會說明的會議，是希望向賴清德總統的政府呼籲，不要用政治力量與行政手段，阻斷兩岸青年交流珍貴機會，這不利兩岸和平穩定，也不符合台灣民眾利益。

2024年12月1日，大陸上海復旦大學二年級學生宋思瑤，接受媒體訪問時，恭喜我們中華隊拿到棒球世界冠軍，脫口說出「中國台北」隊，是大陸地區普遍用語，相信絕大多數台灣民眾都能相信，她當時並無貶抑台灣惡意，而是真心恭喜我們的棒球隊獲得世界冠軍。

相信賴清德總統也一定不會和一位20歲的大陸女學生錙銖必較，希望賴政府能高抬貴手，不要處分馬英九基金會，否則將會產生不必要「寒蟬效應」，讓其他台灣民間單位更加不敢邀請大陸團體來台，這樣會嚴重影響兩岸民間交流，對台灣並無好處。

蕭旭岑說，移民署約兩週前行文要求馬英九基金會到移民署，針對陸生團來台一事表達意見，移民署主要是配合陸委會、國安會、賴清德總統執行；如同馬前總統所說，希望賴清德總統高抬貴手，不要因無心言論對一個20歲女學生政治追殺。

事發至今3個月，聽一些看不下去的官員說，陸委會要對馬英九基金會做出兩年的處分，禁止邀請大陸團體來台，等於下次總統選舉前都不能邀請任何陸團來台，若傳聞屬實，這代表台灣即將進入絲毫沒有言論自由、兩岸交流全面封殺的階段，這絕對不是正面的訊息。

蕭旭岑表示，今日會議主要由他向移民署說明，馬英九基金會立場是，去年陸生團來台期間，在宋思瑤言論惹議後，根據與陸委會、教育部的見解，若有任何違規就立即中斷行程，但當時並未中斷行程，所以基金會認為，主管機關並未認定該行程有任何違規，事後卻因部分團體煽動，現在要處分基金會，「這對我們來講非常奇怪」。

內政部說明，針對馬英九基金會邀請大陸師生於去年2024年11月27日至12月5日訪台，團員宋思瑤於行程中發表「中國台北隊」及「希望台灣同胞能繼續一起為祖國努力」等言論，引發社會爭議，內政部依行政程序法規定，函請馬英九基金會陳述意見。

該基金會除以書面回復意見外，另要求到場說明，前總統馬英九及執行長蕭旭岑今前往移民署說明，內政部將會同相關機關依規定處理。