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【專家之眼】AI 與兩岸認知作戰

聯合報／ 湯紹成／亞太綜合研究院院長
人工智慧（AI）科技快速發展，AI技術可運用在各種不同層面。（路透）
人工智慧（AI）科技快速發展，AI技術可運用在各種不同層面。（路透）

所謂的認知作戰（Cognitive Warfare），是指透過信息操控影響目標群體的思想、觀點、行為，AI技術的發展進一步強化了這種戰爭模式。兩岸在媒體、社交平台、輿論操控、心理戰等領域的競爭已經持續多年，而AI將讓這場戰爭變得更加精準、高效與難以察覺。

首先，AI可以生成假新聞（Fake News）與錯誤信息，透過 GPT、Claude 這類AI，自動撰寫具備偏向性與誤導性的新聞與社論，特別影響台灣民眾對於選舉、兩岸關係與國際事務的看法。此外，Deepfake還可以AI生成政治人物的虛假影片，製造不實言論，干擾台灣選舉或社會穩定，比如：製作台灣領導人或候選人的假言論影片，以影響選舉結果。

進而，AI可以大規模建立假帳號，在 Facebook、Twitter、PTT、抖音等平台發表特定立場的內容，塑造「主流輿論」假象，並可以即時監控網絡討論，針對特定議題自動生成回應，影響討論方向。AI更可以透過大數據分析社交媒體輿論，針對不同年齡層、政治立場的群體，推送不同的內容，以達到更強的心理影響。

AI技術讓認知戰不僅發生在媒體與網絡空間，更滲透到各種政治、經濟與社會議題中，還能透過個人化推薦系統影響個別選民，針對族群、政治立場不同的群體，推送特定信息，加深內部對立與世代矛盾，或操作網軍來炒作爭議議題，這也是民眾必須加以關注的議題。

未來兩岸競爭不僅是軍事與經濟，更是AI認知戰的較量，AI將決定誰能在資訊戰中掌握主導權，台灣需要積極應對，以確保資訊安全與民主穩定。政府正與科技公司發展AI識別假新聞，例如Google、Facebook合作研發，以便偵測Deepfake影片和AI生成內容，透過AI自動標記可疑內容，提升台灣民眾對假信息的防禦能力，但這已讓傳統的事實查核機制面臨嚴峻挑戰，是否能夠奏效，還有待觀察。同樣的，在野勢力也必須強化民眾的認知意識，以避免陷入不必要的認知陷阱。

影片 戰爭

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