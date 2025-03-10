無陸身分證擴大清查 挨批擾民

賴政府清查公務體系人員持有中國大陸身分證、護照、定居證與居住證等情形，近日引發基層教師與公務員反彈。本報調查發現，清查範圍已擴大至公設財團法人與公營事業，約聘僱人員亦不例外，讓部分不具公務員身分的人員質疑政府擾民。

具結書內容 要求背負法律責任

陸委會日前行文主管機關、人事總處、銓敘部、法務部等單位轉全國軍公教機構、國營事業人員簽具結書，單位中的聘僱人員也需具結；財團法人則是政府捐助的財團法人，也就是俗稱的公設財團法人，也須具結，法源依據是兩岸人民關係條例。

本報掌握具結書內容，該具結書要求公務體系人員須具結確無兩岸條例第九條之一所定情事，未在中國大陸設有戶籍、領用中國大陸護照、身分證、定居證或居住證，如有不實願負法律責任，文件內也要求附上身分證字號、服務機關（構）、現職、官階級別等。

國安高層要求針對軍公教全面清查，本報記者採訪時發現，仍有部分機關不清楚所轄單位需具結範圍，陸委會本周將找各單位開會討論。

非公務員被懷疑 批評作法不妥

陸續已有公設財團法人、國營事業收到公文，並轉發到各單位人員信箱，或由行政人員印出請本人簽名。某行政部門轄下財團法人職員證實確有此事，直言政府作法不妥，尤其許多同仁並非公務員，卻要「被監督、被懷疑」，不簽的後果難以預料，讓許多人無所適從。

某國營事業人員對本報表示，該國營事業各單位被要求限時內簽完具結書，但該單位聘用適用勞基法，「簽完，然後呢？要解職嗎？」也有國營事業人員直言，入職時就已經有簽過類似的文件，不解為何要再簽。

公設財團法人 也須簽具結書 陸委會近期要求全體公務體系人員具結未領用大陸身分證，公設財團法人人員將被要求具結。具結書上要求簽署人負法律責任（圖）。圖／讀者提供

拒簽影響職涯 遭指赤裸裸威脅

日前陸委會副主委梁文傑提到，拒絕簽具結書恐涉及公務機關任用時的考量，可能造成任用單位的疑慮，當事人要自行承受風險。某公設財團法人職員不滿指出，這是赤裸裸的威脅，即便並非因為持有大陸證件而拒簽，卻要承擔職涯可能受阻的風險。

目前各機關收文狀況不一，某經濟部轄下公設財團法人尚未接獲通知，某交通部轄下的公設財團法人也未聽聞此訊息，政府捐助成立的媒體職員也未獲悉此訊息。

一名公職人員推測，應是各單位行政流程不一，才有收文的時間差，或像代理教師身分特殊，需向陸委會確認後再執行。