擴大具結 藍白轟違法 憂擴及全民

政府要求公務員需具結未擁中國大陸身分證引發爭議，現在對象更擴大至政府捐助的財團法人人員。國民黨及民眾黨立委齊轟，這是找麻煩，還羞辱公務員，且已經違法，更令人憂心未來對象擴及至全民。民進黨立法院黨團則說，這有法源依據，難道大家反對公務員對國家忠誠？且在兩岸局勢嚴峻下也合理。

銓敘部日前發函各機關，要求公務員「具結」未持有中國大陸身分證、居住證，否則自負法律責任，引發各界質疑，現在更納入有政府背景的財團法人人員。有相關人員向本報透露，確實收到要求。

國民黨立委翁曉玲批評，政府自己抓不到有領身分證的民眾，就要藉如此作法卸責，並來推定全台灣人都可能是「中共同路人」，真的非常惡質，怎麼會要人民自己證明對國家的忠誠度？這種作法已經違法。

翁曉玲指出，目前僅兩岸人民關係條例規範民眾不得有大陸戶籍或護照，但並無規範領取身分證、居住證等，政府真要做，應該透過修法，而不是這樣恐嚇，現在還逐步擴大，現在是財團法人，下次會不會擴大到公司行號、甚至全民？另一名國民黨立委感慨，希望民進黨政府依法行政，並依兩岸人民關係條例辦理，尊重人權保障。

民眾黨立委林國成表示，現行法規已經有完善規範，政府把所有公務人員當賊看，公務人員又何來效忠政府？這就是擾民政策，「抗中保台的無謂找麻煩」，只為達到抗中保台的效果；政府應該保護公務人員，怎麼會反過頭來找他們麻煩？此舉等同羞辱公務人員，步步逼迫與層層的汙辱，執政黨最後恐怕要自己承受招致的反彈。

民進黨團幹事長吳思瑤指出，盤點公務體系人員具結未領中國身分證有明確法源依據，包括兩岸條例、公務人員任用法，難道翁曉玲反對公務體系的同仁具國家忠誠義務？她也質疑，在野立委針對政府捐助的財團法人，無論在預算執行或政策擬定上，監督力道都加大加深，此時為何雙標？

「從嚴認定，有高度社會共識。」吳思瑤指出，近來中國無所不用其極滲透台灣，盤點公務體系人員身分，在這種嚴峻情勢下實屬合理。