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普發1萬領得到？謝龍介說賴清德可能還會加碼

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
國民黨立委謝龍介說，普發1萬元提案已經送進立法院2讀，最快6月就能領到，請民進黨不要阻擋。聯合報系資料照片
國民黨立委謝龍介說，普發1萬元提案已經送進立法院2讀，最快6月就能領到，請民進黨不要阻擋。聯合報系資料照片

國民黨台南市黨部兩定黨工幹部因罷免連署案被疑涉嫌偽造文書等罪嫌遭羈押，立委兼市黨部主委謝龍介除指政治介入，正面迎戰，也要助講各地的「反惡罷」說明會。他也說，普發1萬元已送進立院2讀，總統賴清德怕國民黨建功，已要求行政院研擬發錢，可能還加碼。

謝龍介24日在臉書說，上周末他承諾全台走透透，出席「反惡罷」說明會，並在新北板橋場向鄉親打趣，「我有個「大哥」叫川普！他當上總統後，找來馬斯克整頓政府，將浪費不應該花的部門通通關閉，真正做到開源節流。川大哥目標是省下2兆美元（約66兆元台幣），直接回饋美國家庭，每戶可拿5000美元（約16萬元台幣）」。

謝龍介也質疑，反觀台灣呢？去年稅收超徵5300億元，2021年到2023年間超徵1兆3400億元。之前立院國民黨團提案，全國百姓每人發1萬元，這筆錢已經送進立法院2讀，最快6月就能領到，請民進黨不要阻擋。

謝龍介表示，據了解，總統賴清德怕國民黨立功，已要求行政院研擬發錢；並認為，以賴總統的個性，猜他會加碼，至少會發1萬2，甚至1萬5。到時候，國民黨一定不會擋，大家就拿好民進黨發還給自己的錢，歡歡喜喜投下「不同意罷免」。

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