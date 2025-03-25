65%支持普發現金 白推普發6千餘補健保

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】「超徵稅收應該普發6千，並撥補健保與還債！」民眾黨總召黃國昌25日公布普發現金民調指出，52%認為稅收超徵是政府失靈、71%認為稅收超徵應法制化管理、65%民眾盼普發部分現金給民眾。同黨立委張啓楷指出，兼顧民眾、國家發展下，將提出《因應通膨強化社會韌性特別條例》，將超徵稅收還債、部分普發與部分撥補。

超徵要法制化管理

黃國昌痛批，民進黨政府宣傳連年財政賸餘，號稱史上財政最佳，但我國債務不減反增到6兆，連續4年政府低估稅收，形同向民眾趁火打劫。此外，政府近年來稅收年增率8.8%，遠高於經濟成長率4.2%，加上通膨已經連續3年大於2%，萬物齊漲下，民眾黨要將超徵稅收合理分配。

民眾黨25日公布民調指出，52.1%民眾認為稅收超徵是政府失靈、71.6%認為稅收超徵應法制化管理、6.85%民眾盼普發部分現金給民眾。另外，針對超徵稅收應該要拿來普發現金、勞健保撥補、重大建設，還是還債，據調查發現，31.8%民眾認為退稅最重要，30.5%認為要撥補勞健保、15.3%認為要償還國債。

普發1404億

「超徵稅收要法制化處理！」同黨立委張啓楷表示，近來在野黨正在推動《預算法》修法，還要制定《因應通膨強化社會韌性特別條例》，將超徵稅收還債、部分普發與撥補。超徵的5283億中，將花1404億全民普發6千，補貼健保基金369億，還要增加還債194億，剩下3296億要撥入地方稅、中央特種基金與執行債務還本。

張啓楷強調，美國與新加坡如今都有發現金的計畫，前行政院蘇貞昌時期也有普發現金，主計總處之前說，若超徵稅收都拿去普發現金，無法因應國家重大狀況，但天災發生早就有第二預備金制度，為何民進黨政府如此怕超徵稅收法制化處理？因此黨團將提出《特別條例》，盼兼顧普發現金、還債與撥補勞健保。

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