民眾黨團提稅收超徵特別條例 主張全民普發現金6000元

財政部上修民國113年總稅收，超出預算數新台幣5283億元，國民黨立委主張全民普發現金1萬元，民眾黨立法院黨團今天則提出「因應通膨強化社會韌性特別條例」草案，主張全民普發現金6000元、撥補健保所需費用，同時用於還債健全國家財政。

民眾黨立法院黨團上午舉行「巨額超徵怎麼花？尊重民意、人民要當家」記者會，民眾黨團總召黃國昌表示，針對民進黨政府連年巨額超徵，民眾黨團先前邀請專家學者舉行公聽會，並且針對此項議題進行大規模民調，因此才會選擇負責任地提出相關草案。

黃國昌指出，民進黨政府在過去幾年，不斷宣傳國庫連年賸餘，所謂的國家財政最佳，其實是粉飾後的謊言，絕對不是民進黨會持家，而是非常會美化財報，如果真如他們所說，為何國債不斷攀高，目前已經擴大至6兆元，顯然事實並非如政府所製作的圖卡。

黃國昌說明，所謂的歲出歲入賸餘，其實來自向人民超徵，從2017年960億元到2024年5283億元，政府到底是笨還是壞，到底是無能還是欺騙，民進黨顯然刻意低估歲入數額，更嚴重的問題是在人民身上趁火打劫。

黃國昌也說，我國稅收連年增加，年增率遠高過經濟成長率，政府反過頭從人民身上撈稅，而面對通膨造成的壓力，政府卻還要在人民身上拔毛。

黃國昌表示，民眾黨團提出「因應通膨強化社會韌性特別條例」草案，首先為了台灣的財政紀律，主張用於還債健全國家財政，再來是撥補健保所需費用，希望照顧辛苦的基層醫護同仁，同時讓我國健保制度永續、守護全民健康，最後則是全民普發現金6000元。

黃國昌強調，針對全民普發現金6000元，民眾黨同並非躲在辦公室，而是經過內部精算、參酌專家學者意見，並且聽取廣大人民的共同心聲。

民眾黨團副總召張啓楷則說，國民黨團主張全民普發現金1萬元，民眾黨團經過精算認為錢不夠，目前最適合的金額就是6000元。

此外，立法院財政委員會昨天審查「預算法」條文修正草案，主計長陳淑姿直言不可能9月普發現金，黃國昌聽聞後反嗆，「一個國家的主計長講這樣的話，真的是丟人現眼」，不贊成稅收超徵法制化，難道是贊成行政部門恣意隨便化，還是不認為台灣是法治國家，而是民進黨說了算的人治國家，「主計長講這樣的話，根本徹底失格。」

黃國昌強調，不管是預算案還是法律案，全部都需要經過國會授權，法制化才是負責任的做法，而民眾黨進行民意調查，也清楚顯現這樣的結果。