普發現金修法初審通過 卓榮泰：此舉侵犯行政權違背憲法

立法院財政委員會24日初審通過預算法修正草案，對此，行政院長卓榮泰25日表示，按照憲法規定，編制預算是行政院職責，立法院是審議預算，立法院用任何的法律、法案來侵犯行政權，這個就違背了《憲法》的規定跟精神。

在野黨都提出要「普發現金、還稅於民」，稱政府超收稅額高，藍黨團擬提案普發現金，白黨團擬提案把超徵分三塊，落實財政紀律。卓榮泰今日赴立法院施政報告及備詢時接受媒體採訪時回應，依照《憲法》的規定，編製預算是行政院的職責，立法院是審議預算，立法院用任何的法律、法案來侵犯行政權，這個就違背了《憲法》的規定跟精神。

卓榮泰表示，對於《預算法》，他認為在野黨是屢次的不尊重《預算法》，對《預算法》的結果，如果再用這麼一致的方式，會跟過去一樣，就是這個錯誤屢試不爽，這樣對行政院來講，行政權已經被侵犯了。

另外，卓榮泰也說，當然認為國人的努力，讓我們的整個社會發展起來，商業活動熱絡了，所有的努力應該是國人所共享，但這個途徑要經過合理的規劃、詳細的計算，而不是用一個法律把它固定化，固定化之後，讓政府的財政失去了彈性，沒有了因應的能力，這絕非國家長遠發展之計。

卓榮泰強調，政府會在當實徵數超過預算數，歲計賸餘有所增加的時候，會用衡平的方式，依照國家的需要、社會的發展以及人民最該幫忙的哪些部分，自然會在預算上面來展現出來，但不容許立法院用一個法令把它定住了，那將來將寸步難行。