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在野拚還稅於民 卓榮泰批：錯誤屢試不爽、侵犯行政權

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
在野力拚超徵稅收「還稅於民」，行政院長卓榮泰今天說重話，批在野黨不尊重預算法，「錯誤屢試不爽」。記者季相儒／攝影
在野力拚超徵稅收「還稅於民」，行政院長卓榮泰今天說重話，批在野黨不尊重預算法，「錯誤屢試不爽」。記者季相儒／攝影

在野力拚超徵稅收「還稅於民」，藍營提普發現金、白營則打算提出特別條例。行政院長卓榮泰今天說重話，批在野黨不尊重預算法，「錯誤屢試不爽」，已經侵犯行政權，且透過法律將作法「固定化」，讓政府財政失去彈性，絕非國家長遠發展之計，將來會寸步難行。

立法院財政委員會昨初審攸關「還稅於民」的預算法第81條之1修正草案，國民黨籍召委賴士葆裁示完成初審送出委員會，由於朝野立委及行政機關無共識，全案交付院會朝野協商。民眾黨立法黨團表態自提特別條例草案，規畫超徵稅分別做普發現金、供政府還債、撥補健保虧損。

卓榮泰今天率行政團隊赴立法院接受施政總質詢，會前接受媒體聯訪時指出，依照憲法規定，編制預算是行政院職責，立法院則是審議預算，立法院用任何法律、法案來侵犯行政權，已違背憲法規定和精神。

卓榮泰直指，在野黨屢次不尊重預算法，錯誤屢試不爽，已侵犯行政權，行政院當然認為，國人努力讓社會發展、商業活動熱絡，所有努力應該全民共享，但途徑要經合理規劃、詳細計算，而非透過法律固定化，讓政府財政失去彈性，沒有因應能力，這絕非國家長遠發展之計。

卓榮泰強調，當實徵數超過預算數、歲計賸餘有所增加時，政府會用衡平方式，依照國家需要、社會發展及人民最該幫忙的部分，自然會透過預算展現出來，但不容許立法院用法令定住，將來會寸步難行。

普發現金

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