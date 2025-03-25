「還稅於民」修法 送出委員會

立法院財政委員會昨初審攸關「還稅於民」的預算法第八十一條之一修正草案，國民黨籍召委賴士葆裁示完成初審送出委員會，由於朝野立委及行政機關無共識，全案交付院會朝野協商。民眾黨立法院黨團表示，將自提特別條例草案，規畫超徵稅收做三面向使用，今天舉行記者會說明。

主計長陳淑姿表示，「原則上不支持發放現金常態化」。她說，過去發放現金是振興經濟或協助疫後復甦，若普發現金訂在法案，會影響預算彈性，也會影響其他政務推動。面對立委詢問若真的通過法案要發現金，作業時間大約多久？陳淑姿表示，「至少三個月以上」。

國民黨力推還稅於民、普發現金一萬元，財委會昨討論相關法案，國民黨立委有三種修法版本，分別設定不同條件規範，包括稅收只要超過原預算、超過三千億元以上，或超過兩成以上，就要將超出的部分做相應處理，例如普發現金。

柯建銘嗆藍「買票、違憲」

法案討論過程插曲不少，國民黨立委賴士葆質詢時，民進黨立法院黨團總召柯建銘現場嗆聲藍營提案是「買票」、「違憲」，賴則反嗆「我講話，你惦惦（台語，安靜之意）」，氣氛火爆。賴士葆也利用程序空檔，對陳淑姿表達不滿，指自己質詢跟執政黨立委質詢卻得到完全不一樣的答案，批陳淑姿，「你是中華民國主計長，不是民進黨主計長」。

立委林德福則質詢陳淑姿，「中華民國是績優股還是雞蛋水餃股？」陳淑姿回應，「政府當然是績優股。」林德福追問，「如果是績優股，為何無法發放股利來普發現金？」陳淑姿則說，「因為並非每年都有財政賸餘」。

經協商後，各方派出一代表說明，民進黨立委吳秉叡表示非常反對，直指該修法違憲且不正確；國民黨立委羅明才表示，現在經濟環境中民眾苦哈哈，基層都盼發現金，外國也有先例。

阮清華憂「舉債發現金」

陳淑姿指出，普發現金有其特殊的目的，例如經濟成長受影響或是疫後消費衰退才擬特別條例，並經立院審議才編預算，目前很多重大建設每一年先後順序不一樣，如果普發現金訂在法案，未來執行沒有彈性，執行會有困難；財政部次長阮清華也說，稅收好，不表示財政好，擔心到時候恐怕要舉債普發現金，總歸來講還是估算問題，不是代表真正有這樣的資源。

協商後表決，以七比六通過藍營主張，全案送出委員會完成初審，院會討論前需經朝野黨團協商。賴士葆提到，民眾黨團可能會直接將民眾黨團版本送到院會逕付二讀，朝野協商時再一起協商；他並提到，其實只要稅收不超徵即可，政府或執政黨不必過於擔心。

阮清華備詢時說，去年稅收超徵主要是營所稅、證交稅估值差距較大，財政部已經成立專責預測小組，另外也委外研究，並增加ＡＩ協助，希望一一五年可以更精準。

民眾黨自提特別條例草案

對於國民黨團主張普發現金一萬元，民眾黨團副總召張啓楷說，民眾黨團也支持超徵稅收合理使用，不過不同於國民黨這次修法，會採特別條例方式，規畫超徵部分切成三塊，分別做普發現金、供政府還債、撥補健保虧損等，詳情會在今天記者會說明；至於是否支持國民黨修法，黨團還需要進一步討論。