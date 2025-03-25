超徵稅收運用…三版本

在野黨立委拚4月三讀普發現金常態化，根據立委提案《預算法》修法，目前共三版本，其中兩版本直接規定超徵稅收達一定程度需普發現金；另一版本則規定超徵稅收應用於挹注勞健保、擴大照顧弱勢等。

國民黨立委王鴻薇等人提案修正預算法，提案指出，為降低民眾對政府預算運用的不信任感 ，擬修法明定年度法定稅收實徵數大於預算數至3,000億以上時，應與全民共享經濟果實，優先辦理還稅於民，制訂相關辦法普發現金。

王鴻薇指出，自2021年起，全國稅收實徵金額皆超過預算數3,000億元以上，是近20年少有現象，引發輿論關注，認為政府應將超徵稅收還稅於民。

國民黨立委賴士葆提案指出，稅收超徵成常態，當實徵淨額優於預算目標，除減少舉債、優先還債，強化國家財政韌性，穩健妥善運用相關財源推動國家政務外，應強化預算編列透明度，明確超徵稅收運用，擬修法當政府稅收實徵淨額達預算編列數120％（即超徵20％）時，應執行普發現金。

林德福提案主張，若法定賦稅收入實徵數大於預算數，應優先辦理減少舉債、擴大照顧經濟或社會弱勢者，挹注勞保基金、公務人員退撫基金、國民年金、全民健保基金等。這些優先辦理事項的追加、追減預算金額或比率，由主計總處定之。