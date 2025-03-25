普發現金常態化拚下月三讀 立委意見分歧送院會協商

立法院財政委員會昨（24）日初審《預算法》第81條之1條修正草案，在野黨提案要求普發現金常態化，審查過程朝野歧見仍大，國民黨立委、財委會召委賴士葆裁示全案保留送出委員會，須經院會協商。按法定期程，在野黨將力拚4月三讀。

立法院財委會昨日邀請主計總處主計長陳淑姿業務報告，並審查在野立委所提預算法修法。國民黨立委林德福指出，財政部先前表態普發現金不宜常態化，質詢主計長對於普發現金還稅於民常態化、法制化，是否認為沒有討論空間？

陳淑姿回應，「我們原則上是不支持」。林德福追問，過去政府也有普發現金6,000元，這是否可以成為未來普發現金的門檻？

陳淑姿表示，過去普發現金有其背景因素及目的性，當時是因應疫後消費衰退，為加速振興，才研擬特別條例，經立法院同意後再編列特別預算，盼能穩定經濟成長，希望達到「點火」效果，政府才會決議發放現金。

陳淑姿強調，政府每年編列預算在重大建設上，且每年先後順序不一樣，因此不宜將使用方式定在法條內，將缺乏彈性。

主計總處、財政部書面報告也都指出，稅收實徵數超過預算數為估計誤差，並非常態，且若限定用途，將無法保持彈性，因應外在環境變化及國家重點施政項目。

另外，對於今年是否有可能發放現金？陳淑姿表示，是否要普發現金需由行政院長決定，至於媒體報導最快9月可領1萬元，她表示，目前114年度預算正在執行，115年預算還在籌編，不太可能9月發現金。

昨日在詢答結束後，隨即進入法條審查，不過朝野對修法意見相左。民進黨立委吳秉叡表示，普發現金常態化相關修法恐有違憲之虞，因為立法院對預算只有審議權，沒有提案權，若以立法方式包裝預算提案，民進黨團不能接受。

國民黨立委羅明才則強調，政府應體恤人民的苦，許多民眾殷切期盼1萬元紅包，民調超過七成贊成政府若有稅收超徵應普發現金，加上新加坡、澳門、香港等均有類似案例，盼藉修法讓其常態化。

因朝野意見分歧，經現場表決，召委賴士葆裁示全案保留送出委員會，仍須經院會協商。依法定時程推估，該草案最快可於4月底闖關拚三讀。