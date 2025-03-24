影／「還稅於民」完成初審 朝野未有共識全案送院會協商

立法院財政委員會今天初審攸關「還稅於民」法案的「預算法第八十一條之一」修正案，由於朝野立委及行政機關都無共識，國民黨籍召委賴士葆裁示完成初審，全案送出委員會交付院會朝野協 。

國民黨力推「還稅於民」法案，今於財政委員會討論相關法案，其中國民黨提出三種版本，分別設定不同條件規範，包含稅收只要超過原預算、超過3000億以上、超過20%以上，就要將超出的部分做相應的處理。

質詢過程中插曲不少，國民黨立委賴士葆質詢時，民進黨立法院黨團總召柯建銘現場嗆聲「買票」、「違憲」，雙方互嗆。質詢在進行到一個階段後，賴也用程序空檔對主計長陳淑姿表達不滿，他批評，剛剛詢問是否可追加減預算等議題，陳「那個不行、通通不行」；輪到執政黨李坤城質詢時，一模一樣的問題，答案卻完全不一樣「你是中華民國主計長，不是民進黨主計長」；李也同時向賴表達不滿，「問題有一模一樣嗎？」

在協商階段，民進黨立委代表吳秉叡表示非常反對修法將超徵稅收、還稅於民法制化， 指是違憲且不正確的行為；國民黨立委羅明才則說，現在經濟環境中民眾苦哈哈，民眾都期待共享經濟成果、普發現金，基層很多民眾對發放1萬元引頸期盼，這不是台灣獨有，很多國家都有先例。

陳淑姿說明，修法通過將導致政府彈性減少，還是希望再思考；財政部次長阮清華也說，稅收好不表示財政好，如果說要照提案修正，沒有考慮到相關財政，是擔心到時候恐怕要舉債普發，且這情況不是每一年都有，這是估算問題，不是代表真正有這樣的資源。

在協商程序充分表達意見後表決，藍綠分別為6票，國民黨籍召委賴士葆投下贊成票達到7比6通過，全案送出委員會完成初審，院會討論前需經朝野黨團協商。賴士葆說，民眾黨團會直接將民眾黨團版本送到院會一讀，並逕付二讀，朝野協商時會有民眾黨團的版本，大家一起協商。