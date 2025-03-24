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藍委提修法普發現金常態化 主計長：原則上不支持

攝影中心／ 記者黃義書 /台北即時報導
立院財政委員會上午審查立委所提「預算法增訂第八十一條之一條文草案」等3案（稅收超徵全民共享發放現金特別條例草案）邀請主計長陳淑姿（左）、財政部次長阮清華（右）等出席備詢。記者黃義書／攝影
立院財政委員會上午審查立委所提「預算法增訂第八十一條之一條文草案」等3案（稅收超徵全民共享發放現金特別條例草案）邀請主計長陳淑姿（左）、財政部次長阮清華（右）等出席備詢。記者黃義書／攝影

立院財政委員會上午審查立委王鴻薇等26人、林德福等20人及賴士葆等20人分別擬具「預算法增訂第八十一條之一條文草案」等3案（稅收超徵全民共享發放現金特別條例草案）邀請主計長陳淑姿、審計長陳瑞敏與財政部次長阮清華等出席備詢。

對於國民黨立委主張稅收超徵應「還稅於民」，並認為去年2024年度稅收超徵高達5283億元，應全民共享普發現金1萬元。主計長陳淑姿對此表示，稅收超過預算數額屬估計誤差，並非常態情形； 並強調，實徵數高並不代表整體財政有盈餘，尚須扣除法定還本及補足赤字，方能判定可用財源。

陳淑姿表示，稅課收入實徵數超過預算數之額度，時有誤差，超徵部分且不代表當年度整體財政有餘，要先彌平差短、扣除法定還本，才是政府可用財源。如納入預算法常態化規範限定用途（普發現金制度化），無法依外在環境變化及國家重點施政保持彈性。

陳淑姿指，為因應氣候變遷、地緣政治風險等不確定因素，政府尚須維持適度之財政韌性以為因應，請委員審慎研議所提「普發現金」法制化的增訂條文。

主計長陳淑姿對民黨立委主張稅收超徵應「還稅於民」，應全民共享普發現金1萬元一事表示，如納入預算法常態化規範限定用途（普發現金制度化），無法依外在環境變化及國家重點施政保持彈性。 記者黃義書／攝影
主計長陳淑姿對民黨立委主張稅收超徵應「還稅於民」，應全民共享普發現金1萬元一事表示，如納入預算法常態化規範限定用途（普發現金制度化），無法依外在環境變化及國家重點施政保持彈性。 記者黃義書／攝影

普發現金

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