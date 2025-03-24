普發現金法制化？主計長：原則上不支持，9月不可能發現金

國民黨提出「稅收超徵全民共享發放現金特別條例草案」，主張全民普發現金1萬元。國民黨立委今天質詢主計總處還稅於民常態化、法制化是否有討論空間？主計長陳淑姿表示，「原則上不支持發放現金常態化」。陳淑姿表示，過去發放現金是振經或是協助疫後復甦，如果普發現金訂在法案，會影響未來預算彈性，也會影響其他政務推動。

不過立委隨後針對報導標題「最快9月可領到現金」，追問陳淑姿是否真有此事？陳淑姿強調，她沒有說，但也表示「發放現金不是主計總處負責，政策要院長決定」；但若要修預算法讓普發現金常態化，「是不可行」。立委王世堅嗆：「如果支持，乾脆三兆總預算都發給老百姓，政府解散算了」。

針對9月發現金，陳淑姿則強調，114年度預算已在執行，不可能9月發現金，115年預算也還未籌編。

國民黨立委林德福今天在立院財政委員會質詢時指出，財政部認為普發現金不宜常態化，詢問主計長陳淑姿對此是否有討論空間？陳淑姿表示，原則上不支持。

林德福追加，過去2022年普發6000元的條件，是否能作為未來普發現金的門檻？陳淑姿說，當初普發現金有其特殊目的，是為了加速經濟振興、促進疫後消費，才會有特別條例送到立法院審議，經過立院審議後才編列預算。

陳淑姿強調，普發現金有其特殊的目的，例如經濟成長受影響或是疫後消費衰退才擬特別條例，並經立院審議才編預算，目前很多重大建設每一年先後順序不一樣，如果普發現金訂在法案，未來執行沒有彈性，執行會有困難。

林德福問：「中華民國是績優股還是雞蛋水餃股？」，陳淑姿回應，「政府當然是績優股」，林德福質疑，「如果是績優股，為何無法發放股利來做普發現金」，陳淑姿再說，「因為並非每年都有財政賸餘」。

林德福表示，近廿年來貧富距極端化，富人集中，中產階級扁平化，如果景氣變差，高房價高通膨，不是更要照顧人民嗎？陳淑姿表示，如果超收會導入歲計賸餘，並且編列預算對民生重要事列為優先，例如補助健保，0-2歲增加補助等，不是發放現金才是照顧人民。

林德福指出，主計總處112年家庭可支配所得因為普發現金，最高最低所得差距縮為6.12倍，是否再考量發放現金可行性？陳淑姿表示，「這要往上簽呈」。