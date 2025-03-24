影／藍委於財委會論還稅於民法案 柯建銘到場嗆聲買票

立法院財政委員會今討論「還稅於民」法案，於國民黨立委賴士葆質詢時，民進黨立法院黨團總召柯建銘現場嗆聲「買票」後離座，並於會場後再嗆「違法違憲啦」。賴批柯現在很大，這是罵大前總統蔡英文；柯也反嗆，國民黨現在因為大罷免急了，沒有招了就胡亂搞。

國民黨力推「還稅於民」法案，今於財政委員會討論相關法案，其中國民黨提出三種版本，分別設定不同條件規範，包含稅收只要超過原預算、超過3000億以上、超過20%以上，就要將超出的部分做相應的處理。財委會召委賴士葆表示，盼今就能出委員會。

輪到賴士葆答詢環節時他表示「老柯好不容易今天大駕光臨」，柯建銘說「買票」，那是在罵蔡英文？因為蔡政府曾發過6000元，柯現在越來越大敢罵蔡英問。賴說，行政院長卓榮泰今天提總預算是有詢答的，不是直接表決，所以民進黨立委不要說瞎話，在那邊惡鬥，說什麼違憲，柯根本是想當立法院長在那邊亂講。

柯建銘在委員會中起身，嗆了一句即步行離開，緊接著到委員會現場後方又嗆「違法違憲啦」、「朝野協商我跟你談啦」；賴士葆則回嗆「我講話，你惦惦（安靜）」，柯又緊接嗆「好了，不理你了」。現場氣氛火爆，賴後來繼續質詢，柯也慢慢離開，並於場外接受媒體聯訪說明。

柯建銘表示，今天財委會修預算法第八十一條之一是單一條文，這當中分兩層次。從憲法層次來講，預算權、人事權是行政院的專屬權力，立法院只有議決法律案、預算案等，預算編列在大法官釋字第391號也講的很清楚，這是權力分立原則，所以今天立院今天想修個條文叫政府撥2300億元去發現金，這是「違法違憲」、「買票」。

柯建銘指出，從政治層次來講，國民黨面臨大罷免「急了嘛」，用1萬元來引誘民眾投票，國民黨就是急了，沒有招、胡亂搞，違反憲法及國安原則，出賣國家，讓國家不見，讓人民生命財產變零。