立院財委會論「還稅於民」三版本 藍委盼今出委員會

立法院財政委員會今討論「還稅於民」法案，國民黨委員共提出三種版本，財委會召委賴士葆表示，盼今就能出委員會，若沒共識就全案保留，其他黨團也可提版本，都可以等，最慢再兩周一定出委員會；他也強調，政院既然說超徵部分要還債，那也可以提版本，其時還稅於民與還債並不衝突。

國民黨力推「還稅於民」法案，今於財政委員會討論相關法案，其中國民黨提出三種版本，分別設定不同條件規範，包含稅收只要超過原預算、超過3000億以上、超過20%以上，就要將超出的部分做相應的處理。

賴士葆說明，現在還沒有整合，今天就照程序走，先大體詢答再來逐條討論，每個版本都會討論到，會希望今天就能出去委員會，若沒有共識就全案保留後出去，也是一個辦法，或者有委員版本還未提出，那可以等，但最慢再兩周一定出去。

外界關注國民黨是否怕大罷免才推「還稅於民」法案，另外民眾黨也提類似法案發6000元，賴士葆回應，國民黨一直都主張還錢於民，前總統蔡英文時期也是國民黨提案，提發1萬元，蔡政府後來改6000元，這跟罷免沒什麼關係；民眾黨若提版本，都可以來討論，也可以等他們提，所以說最慢再兩周，那也歡迎民進黨、行政院提版本，行政院既然強調先還債，那版本就應該拿出來，其時還債之後還是可以還錢於民，兩者並無衝突。