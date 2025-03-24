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立院財委會論「還稅於民」三版本 藍委盼今出委員會

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
立法院財政委員會召委、國民黨立委賴士葆。記者李成蔭／攝影
立法院財政委員會召委、國民黨立委賴士葆。記者李成蔭／攝影

立法院財政委員會今討論「還稅於民」法案，國民黨委員共提出三種版本，財委會召委賴士葆表示，盼今就能出委員會，若沒共識就全案保留，其他黨團也可提版本，都可以等，最慢再兩周一定出委員會；他也強調，政院既然說超徵部分要還債，那也可以提版本，其時還稅於民與還債並不衝突。

國民黨力推「還稅於民」法案，今於財政委員會討論相關法案，其中國民黨提出三種版本，分別設定不同條件規範，包含稅收只要超過原預算、超過3000億以上、超過20%以上，就要將超出的部分做相應的處理。

賴士葆說明，現在還沒有整合，今天就照程序走，先大體詢答再來逐條討論，每個版本都會討論到，會希望今天就能出去委員會，若沒有共識就全案保留後出去，也是一個辦法，或者有委員版本還未提出，那可以等，但最慢再兩周一定出去。

外界關注國民黨是否怕大罷免才推「還稅於民」法案，另外民眾黨也提類似法案發6000元，賴士葆回應，國民黨一直都主張還錢於民，前總統蔡英文時期也是國民黨提案，提發1萬元，蔡政府後來改6000元，這跟罷免沒什麼關係；民眾黨若提版本，都可以來討論，也可以等他們提，所以說最慢再兩周，那也歡迎民進黨、行政院提版本，行政院既然強調先還債，那版本就應該拿出來，其時還債之後還是可以還錢於民，兩者並無衝突。

王鴻薇表示，該法案情況滿簡單，只有3個案子，賴士葆希望今天經過充分討論後就處理，若過程中還有不同意見要整合，也會跟民眾黨討論，其實黨內委員溝通都非常良好，整合應該不是問題。她補充，國民黨提出普發1萬是精算過的，去年也超徵、前年也超徵，兩年度超徵8000多億，其時過去不是只有國民黨提，民進黨很多委員2022年也主張，這也是漫天要價嗎？行政院也可以提版本，若要把超徵的部分撥補勞健保也是可以。

立法院財政委員會今討論「還稅於民」法案，國民黨委員共提出三種版本，財委會召委賴士葆表示，盼今就能出委員會。記者李成蔭／攝影
立法院財政委員會今討論「還稅於民」法案，國民黨委員共提出三種版本，財委會召委賴士葆表示，盼今就能出委員會。記者李成蔭／攝影

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