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普發現金法制化？ 主計長：原則上不支持

中央社／ 台北24日電

國民黨主張普發現金新台幣1萬元，並提案修正預算法，立委關注還稅於民法制化是否沒討論空間。主計總處主計長陳淑姿表示，原則上不支持，過去普發現金有其特殊目的，當初是為了振興經濟，才會提特別條例送到立法院審議。

立法院財政委員會今天邀行政院主計總處主計長陳淑姿、審計部審計長陳瑞敏列席業務報告，並備質詢。

國民黨立委林德福質詢時關注，是否認為還稅於民常態、法制化沒有任何討論空間，陳淑姿表示，原則上不支持。

林德福表示，先前政府曾經普發現金6000元的條件，未來是否可以作為普發現金的門檻；也進一步詢問中華民國是績優股還是雞蛋水餃股，如果是績優股，為何無法發放股利來做普發現金。

陳淑姿回應，政府當然是績優股，但並非每年都有財政有餘。

陳淑姿說明，當初普發現金有其特殊目的，因為當時為了加速經濟振興、促進疫後消費，才會有特別條例送到立法院審議，經過立院審議後才編列預算，當時經濟成長率才2.1%，是希望維持經濟成長才會發放現金。

陳淑姿強調，如果稅收實徵數超過預算數額，不代表當年度整體財政有餘，須先彌平差短，並扣除法定還本，才是政府可用財源。累計賸餘需要等審計部肯定後，再編列預算，會比預算中對民生重要項目列為優先項目，不一定是發放現金才算是對民生有利。

民進黨立委吳秉叡指出，個人猜測政府撥補台電千億元被砍掉、預算遭到刪除，眼看4月電價就要上漲，可能是怕被罵，才趕快推出普發現金；如果原本有撥補台電，就不會漲電價，批評是在野黨政治攻防。

財政部政務次長阮清華表示，如果稅收實徵超過預算數，會先還債、減少舉債，多的才會挪到歲計賸餘，後續應用可能有民生、弱勢、國防等面向，由行政部門做通盤考量。

國民黨立委賴士葆會前受訪表示，目前黨內版本還沒整合，預計今天就照程序走，先問答、然後再逐條討論，每個委員的草案版本都會討論到。希望今天草案可以出去，如果大家都沒共識就全案保留，最慢再2週一定會出去，也希望等民眾黨的版本，也歡迎民進黨、行政院都提版本。

普發現金

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