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國民黨提案修法普發現金常態化 主計長：原則上不支持
立法院財政委員會24日排審《預算法》修正草案，主要針對還稅於民議題進行討論，國民黨立委提案盼未來普發現金「常態化」有法源依據。主計長陳淑姿指出，「我們原則上是不支持」，若稅課收入實徵數超過預算數的額度，納入限定用途，恐無法保持因應重大災變或疫情的彈性，建議立院審慎研議。
國民黨立委林德福指出，先前財政部提到普發現金不宜常態化，那主計長個人意見對於普發現金還稅於民，常態化、法制化是否根本沒有討論空間。
陳淑姿表示，「我們原則上是不支持」。林德福追問，過去政府也有普發現金6,000元，這是否可以成為未來普發現金的門檻。
陳淑姿表示，過去普發現金是有他的背景因素以及目的性，而且當時是因為疫後消費整體衰退，當時為了加速振興才特別研擬特別條例編列特別預算，經立法院同意後才會再去回編預算，盼能穩定經濟成長，主要也是因為當時的經濟成長率才2.1％，就是盼能點火經濟成長才會決議發放現金。
林德福也提到，還是主計長認為，稅收超徵後除了換債就沒有任何討論空間？陳淑姿說，每年都會編列預算在重大建設上，且每年先後順序不一樣，因此不能把它定在法條內，少掉彈性。
國民黨立委王鴻薇、賴士葆提案修正預算法第81-1條，新增規定要求政府稅課收入實徵淨額達到預算編列數120％，或法定賦稅收入實徵數大於預算數3,000億元時，應優先辦理普發現金。
林德福提案則主張，若法定賦稅收入實徵數大於預算數，優先辦理減少舉債、擴大照顧經濟或社會弱勢者，以及挹注勞保基金、公務人員退撫基金、國民年金、全民健保基金。
擔任財政委員會召委的賴士葆會前受訪說，將照程序審查法案，由於仍有其他立委版本尚未提出，估最慢將在2周後完成法案初審程序、送出委員會。
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