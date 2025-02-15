聽新聞
0:00 / 0:00

推長照3.0…超徵稅收 賴總統倡社會投資

聯合報／ 記者陳儷方／台北報導
賴清德總統昨出席工商團體春節團拜，回應了國民黨提出超徵稅收應該還錢於民的訴求。記者潘俊宏／攝影
賴清德總統昨出席工商團體春節團拜，回應了國民黨提出超徵稅收應該還錢於民的訴求。記者潘俊宏／攝影

去年稅收超徵五二八三億元，創歷史新高，國民黨立院黨團建議全民普發一萬元，並規劃修法，賦予普發現金法源。賴清德總統對於超徵稅收則另有規劃，昨表示對社會進行更大的投資，包括持續推動○到六歲國家一起養、長照三點○、癌症新藥基金等。

賴總統昨天出席工商團體春節團拜並致詞，首度回應國民黨提出超徵稅收應該還稅於民的訴求。

賴總統表示，台灣產業繁榮發展，政府因此獲得更多的稅收，「這個稅收第一個會用於社會投資」，他表示，○到六歲國家一起養會持續推動，還有高中職免學費、私立大學學費補助等，並且推動長照三點○。

賴總統昨天的表態，形同否定藍營建議普發現金的建議。

賴總統強調，他上任之後積極推動健康台灣，其中之一就是要對抗癌症，成立癌症新藥基金需要一百億元，協助罹癌的經濟弱勢民眾解決就醫問題。賴清德強調，「政府有稅收，那我們對社會進行更大的投資」。

賴總統表示，因為大家的努力，讓政府有稅收並對社會進行更大的投資，其他對經濟的發展也非常重要，政府應該要做產業界的後盾，讓經濟持續發展，比如投資台灣三大方案延至二○二七年落日、持續檢討五缺障礙、壓低通膨。

抗癌 癌症新藥基金 罹癌 賴清德

延伸閱讀

黃國昌：2028把賴清德拉下來 邁向改革第一步

川普提對等關稅台灣難倖免 賴士葆：競爭力被罷免內耗

賴清德提「全球半導體民主供應鏈夥伴倡議」

力挺賴清德國安會議三宣示 林岱樺籲行政部門迅速落實

相關新聞

推長照3.0…超徵稅收 賴總統倡社會投資

去年稅收超徵五二八三億元，創歷史新高，國民黨立院黨團建議全民普發一萬元，並規劃修法，賦予普發現金法源。賴清德總統對於超徵...

還債不如發現金…超徵返還 在野力拚法制化

政府去年度稅收超徵五二八三億元，藍營呼籲普發現金。國民黨立委賴士葆昨表示，近年來稅收超徵達一點八兆元，按財政部說法，二○...

超徵5千億元會還錢於民？賴總統表態：用於社會投資

去年稅收超徵5283億元，創歷史新高，國民黨立院黨團建議全民普發1萬元，並規畫修法，賦予普發現金法源。總統賴清德對於超徵稅收則另有規畫，今日表示對社會進行更大的投資，包括持續推動0到6歲國家一起養、長照3.0、癌症新藥基金等。

超徵5千億元會還稅於民？賴總統表態：用於社會投資

去年稅收超徵5283億元，創歷史新高，國民黨立院黨團建議全民普發1萬元，並規劃修法，賦予普發現金法源。總統賴清德對於超徵...

【重磅快評】藍委討錢像丏幫 民進黨做帳更像欺主惡奴

全民普發現金，本來是很開心的事，但這話從國民黨嘴巴先說出來，民進黨就很不是滋味，綠委從頭罵到尾，猛批國民黨的數字錯錯錯，...

影／多還1248億債不到超徵1成 賴士葆：剩的錢去哪裡？

國民黨立院黨團書記長王鴻薇、立委賴士葆上午在黨團舉行「只許政府亂花錢，不許人民小確幸」記者會。國民黨團日前喊話普發1萬元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。