推長照3.0…超徵稅收 賴總統倡社會投資

去年稅收超徵五二八三億元，創歷史新高，國民黨立院黨團建議全民普發一萬元，並規劃修法，賦予普發現金法源。賴清德總統對於超徵稅收則另有規劃，昨表示對社會進行更大的投資，包括持續推動○到六歲國家一起養、長照三點○、癌症新藥基金等。

賴總統昨天出席工商團體春節團拜並致詞，首度回應國民黨提出超徵稅收應該還稅於民的訴求。

賴總統表示，台灣產業繁榮發展，政府因此獲得更多的稅收，「這個稅收第一個會用於社會投資」，他表示，○到六歲國家一起養會持續推動，還有高中職免學費、私立大學學費補助等，並且推動長照三點○。

賴總統昨天的表態，形同否定藍營建議普發現金的建議。

賴總統強調，他上任之後積極推動健康台灣，其中之一就是要對抗癌症，成立癌症新藥基金需要一百億元，協助罹癌的經濟弱勢民眾解決就醫問題。賴清德強調，「政府有稅收，那我們對社會進行更大的投資」。

賴總統表示，因為大家的努力，讓政府有稅收並對社會進行更大的投資，其他對經濟的發展也非常重要，政府應該要做產業界的後盾，讓經濟持續發展，比如投資台灣三大方案延至二○二七年落日、持續檢討五缺障礙、壓低通膨。