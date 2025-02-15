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還債不如發現金…超徵返還 在野力拚法制化

聯合報／ 記者王千豪蔡晉宇張曼蘋／台北報導
國民黨立院黨團書記長王鴻薇（右）、立委賴士葆昨舉行「只許政府亂花錢，不許人民小確幸」記者會。賴士葆表示，台灣就像坐在金山上的乞丐。記者黃義書／攝影
國民黨立院黨團書記長王鴻薇（右）、立委賴士葆昨舉行「只許政府亂花錢，不許人民小確幸」記者會。賴士葆表示，台灣就像坐在金山上的乞丐。記者黃義書／攝影

政府去年度稅收超徵五二八三億元，藍營呼籲普發現金。國民黨立委賴士葆昨表示，近年來稅收超徵達一點八兆元，按財政部說法，二○二一年起三年超徵一兆三千億，減少舉債跟債務還本加起來約八千億，剩下的五千億元跑去哪裡？民進黨立院黨團幹事長吳思瑤則批數字錯誤。

財政部表示，二○二一至二○二三年總共減少舉債三八四五億元，並執行債務還本共計三九六○億元。賴士葆說，年度總預算已經編列還債，財政部提到還債三九六○億元，指的是年度編列還債的預算，國民黨團提出的是超徵稅收，財政部怎麼可以混為一談，還債數額算兩次？

賴士葆說，為了不能每次由立委像乞丐般跟政府要錢還給人民，於是決定法制化，在這會期推動預算法修法，超收稅款超過原訂的百分之廿，政府就要還稅於民，至於還多少金額，由政府來訂定。

國民黨立院黨團書記長王鴻薇指出，自從國民黨團主張普發現金一萬元後，行政部門、綠營民意代表，企圖扭曲事實，做出很多錯誤評論；部分民進黨立委不懂預算裝懂，發表似是而非的說法扭曲事實，目的就是要阻止經濟果實讓全民共享。

民眾黨團總召黃國昌說，問題根源是為何民進黨執政過去四年連年超徵，超過一兆八千億，財政部、主計總處都必須提出檢討報告，行政院長卓榮泰去年曾說必須要檢討，至今回顧過去一年狀況，超徵這麼多實在難辭其咎。民眾黨團將開公聽會聽各意見，針對超徵金額要如何還財於民以及促進台灣現在公共政策實踐，之後提出完整計畫。

吳思瑤表示，王鴻薇和賴士葆計算稅收超徵的數字有錯誤。超徵數字要經過七月的結算，才能算出當年度真實的財政剩餘數，不是國民黨所說的剩餘有五二八三億元。

卓榮泰 吳思瑤 國民黨 民進黨 王鴻薇 賴士葆 黃國昌

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