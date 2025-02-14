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超徵5千億 採納藍營建議全民普發1萬元？賴總統表態了

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超徵5千億元會還稅於民？賴總統表態：用於社會投資

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
賴清德總統（中）14日出席工商團體春節團拜並致詞，回應還稅於民的議題。記者陳儷方／攝影
賴清德總統（中）14日出席工商團體春節團拜並致詞，回應還稅於民的議題。記者陳儷方／攝影

去年稅收超徵5283億元，創歷史新高，國民黨立院黨團建議全民普發1萬元，並規劃修法，賦予普發現金法源。總統賴清德對於超徵稅收則另有規劃，今日表示對社會進行更大的投資，包括持續推動0到6歲國家一起養、長照3.0、癌症新藥基金等。

賴總統今日出席工商團體春節團拜並致詞，回應了國民黨提出超徵稅收應該還稅於民的訴求，賴總統表示，台灣產業繁榮發展，政府因此有更多的稅收，「這個稅收第一個會用於社會社會投資」，0到6歲國家一起養會持續推動，還有高中職免學費、私立大學學費補助等，並且推動長照3.0。

賴總統說，他上任之後積極推動健康台灣，其中之一就是要對抗癌症，成立癌症新藥基金需要100億元，協助罹癌的經濟弱勢民眾解決就醫問題。賴清德強調，「政府有稅收 那我們對社會進行更大的投資」。

癌症新藥基金 長照

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