稅收超徵創新高 藍委提修法賦予普發現金法源

113年度稅收超徵新台幣5283億元創新高，財政部表示，將優先減少舉債、增加還債。國民黨立委賴士葆今天指出，近年稅收超徵達1.8兆元，但債務還本僅增加1.2億元，不到超徵總數的10%，將推動修法，賦予稅收超徵普發現金的法源依據。

全國總稅收實徵數高於預算目標新台幣5283億元、創新高，國民黨主張普發現金1萬元。財政部今天表示，稅收實徵超過預算數，政府將優先減少舉債、增加還債，維持國家財政韌性與紀律。

財政部上修113年總稅收，超出預算數5283億元創新高，藍營主張普發現金1萬元。財政部指出，稅收實徵超過預算數，政府將優先減少舉債、增加還債，維持國家財政韌性與紀律。

國民黨立法院黨團書記長王鴻薇、賴士葆等人，今天在立法院國民黨團記者室召開「只許政府亂花錢，不許人民小確幸」記者會。

王鴻薇表示，在國民黨團提出普發現金1萬元後，看到不管是行政部門，還是綠營民代，都在企圖扭曲事實，目的就是要阻止全民共享經濟果實。

賴士葆指出，自110年度至今，政府稅收超徵總數高達1兆8000億元，但政府的債務還本僅增加1248億元，不到超徵總數的10%，所以現在才在討論，能否把多餘的錢發一點給民眾。

賴士葆說，台灣就像是坐在金山上的乞丐。2024年各國債務占GDP的比重，前三名分別為日本251%、新加坡175%、美國121%，而台灣只有26%，台灣舉債這麼低，政府卻還拚命哭窮，要求行政院主計總處要向全民交代，到底過去政府超徵的錢跑去哪裡了。

賴士葆指出，如果新會期能擔任立法院財政委員會召委，會優先推動修法，賦予稅收超徵普發現金的法源。他跟王鴻薇等人也提案增訂預算法第81條之1修正草案，明定超收稅款若達到原訂120%，也就是超收20%，就該還稅於民，而還稅的幅度可由政府決定，再來朝野協商。

賴士葆表示，2023年在野黨推動普發現金1萬元，當時蔡政府及民進黨立委也反對，但在民意壓力下，後來轉變為贊成，當時普發6000元。所以他也公開呼籲民眾寫信給行政院，台灣有錢，不是沒有錢。