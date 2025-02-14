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影／多還1248億債不到超徵1成 賴士葆：剩的錢去哪裡？
國民黨立院黨團書記長王鴻薇、立委賴士葆上午在黨團舉行「只許政府亂花錢，不許人民小確幸」記者會。國民黨團日前喊話普發1萬元，但財政部稱2021年至2023年間，減少舉借3845億，還債3960億。賴士葆駁斥，還債本就編列在總預算中，與減少舉債是兩回事，不可以算兩次。
賴士葆指出，從2021年到2023年，稅收超徵1兆3000多億，卻只還債3960億，然而昨日財政部又稱，共減少舉借3845億，還債3960億。賴士葆批還債約8000億的算法根本是錯的、混淆視聽。
賴士葆以2024年各國政府債務佔GDP的比值指，日本251%最高、新加坡175%、美國121%而台灣只有26%。賴士葆批評，台灣「台灣舉債那麼低，還拼命哭窮」，就像坐在金山上的乞丐。
賴士葆反問，這4年來超收超徵1.8兆，還債1千多億不到10%。如算到2023年也超徵1.3兆，而財政部110年度至112年度，中央政府共減少舉借3845億、還債3960億。賴士葆表示，合計就7千8億，就算是8千億，那超徵1.3兆剩下的5千億到那裡去了？
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