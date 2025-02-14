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國民黨推超收普發現金1萬 許宇甄：不讓綠友友腦滿腸肥

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委許宇甄。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委許宇甄。圖／聯合報系資料照片

去年超徵稅收5283億元，國民黨立院黨團宣布推動還錢於民，全民普發現金1萬元。財政部稱優先償還債務，綠營方面則質疑將產生財政紀律問題。國民黨立委許宇甄今日說，與其讓綠友友吃得腦滿腸肥，不如還錢於民，讓全民共享經濟成果，國民黨堅持站在人民這邊，讓這筆錢真正回到應該屬於它的地方。

許宇甄表示，2024年政府又從人民口袋裡多收了5283億元，這不是第一次，也不是偶然，而是這幾年年年如此。2020年到2023年，政府超徵了1兆3424億，但真正拿去還債的只有3960億元，不到三成，如果政府可以將錢全部拿去還債，她支持，但民進黨最常做的事將錢拿去編列特別預算、綁樁，與其讓綠友友吃得腦滿腸肥，這樣不如還錢於民，讓全民共享經濟成果。

許宇甄認為，政府超徵5千多億的錢不是政府憑空變出來的，而是國人省吃儉用、努力打拚繳出的血汗稅款。如今，物價飛漲、薪資停滯、房租高漲，人民的日子越來越難過，這筆錢應該回到最需要它的人手中，而不是被政府握在手裡，讓百姓繼續過苦日子。

許宇甄表示，國民黨主張每人普發1萬元，總共才2340億元，中央政府還有1400億元可以用來還債、推動社福。普發1萬元不是政府的恩賜，而是人民應得的，如果發到每個人手上，它可能是小孩的學費、是爺爺奶奶的醫藥費、是辛苦上班族的一頓熱騰騰的飯、一個喘口氣的機會。賴政府上台後，油價漲、電價漲、物價漲，連一杯咖啡、一杯手搖飲都比以前貴了，老百姓的每一分錢都得精打細算。這1萬元，不是奢侈，而是實實在在的幫助。

許宇甄質疑，民進黨說發現金給民眾會「影響財政紀律」，甚至誇張地說「會搞垮國家」。但2023年蔡英文政府不也普發過6000元？ 當時民進黨還大肆宣傳，說普發現金是「全民共享經濟成果」。前總統蔡英文能發，賴清德總統卻不能？難道是因為民進黨自己也知道賴清德做的比蔡英文差，政府無法再讓人民共享經濟成果了嗎？還是根本不願意發，寧可讓人民勒緊褲帶，自己卻掌控這筆錢？還是又想要拿錢綁樁、圖利特定人？

許宇甄強調，政府不能只會收錢，卻在該還給人民時裝聾作啞。百姓的血汗錢，應該回到百姓手上，這才是真正的「取之於民、用之於民」。普發現金1萬元，對政府來說或許只是冰冷的數字，但對百姓來說卻是生活的一道光，一份救急錢。國民黨堅持站在人民這一邊，讓這筆錢真正回到應該屬於它的地方，讓每個台灣人都能感受到政府的用心，而不是只能眼睜睜看著自己的辛苦錢，被政府藏起來、花在別的地方。人民的錢就該還給人民。

共享經濟 許宇甄

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