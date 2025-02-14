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國民黨喊超徵普發萬元 黃國昌：如何還財於民公聽會討論

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民眾黨團今早開「挺勞工、顧民生、強國防、護人權」優先法案記者會。記者張曼蘋／攝影
民眾黨團今早開「挺勞工、顧民生、強國防、護人權」優先法案記者會。記者張曼蘋／攝影

去年全國總稅收實徵數高於預算目標5283億元，再創新高，國民黨主張普發現金1萬元。民眾黨立院黨團總召黃國昌表示，問題根源是為何民進黨執政過去4年連年超徵，行政部門難辭其咎，現在最重要是如何具體還財於民，民眾黨團將開公聽會聽各意見，並提出完整計畫向社會報告。

民眾黨團今早開「挺勞工、顧民生、強國防、護人權」優先法案記者會，黃國昌談到超徵一事，他說，2024年稅入超過5200億，問題根源是為何民進黨執政過去4年連年超徵，超過1兆8千億，財政部、主計總處也好，都必須提出檢討報告，行政院長卓榮泰去年曾說必須要檢討，至今回顧過去一年狀況，超徵這麼多實在難辭其咎。

黃國昌也談到行政院前院長蘇貞昌2023年普發6千元現金，蘇曾說超徵不是問題，代表的是經濟成長率高，稅收才會超出預期，「但話術完全無法經得起檢驗。」黃說，相關學者專家分析，去年稅收高達8.8%、經濟成長率只有4.2%，當稅收成長率大幅或大於兩倍經濟成長率時，顯示出是稅制問題，是通膨問題。

黃國昌強調，也有教授說這是從人民身上掠奪財富，稅制跟經濟成長率出現這麼大幅度落差，行政部門必須深刻檢討反省，這是解決問題根本之道，面對超徵金額，社會各界都提出很多看法，但最重要最基本原則是還財於民，稅收增加比例時，這些來自民間財富過度由政府超徵，到底要如何具體還財於民？

黃國昌表示，對於台灣整個國家發展、對人民生活如何能夠產生最好助益，民眾黨團將開公聽會聽各意見，針對超徵金額要如何還財於民以及促進台灣現在公共政策實踐，之後會提出完整計畫向社會大眾報告。

公共政策 民眾黨 通膨 黃國昌

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